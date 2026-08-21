Zatrzymanie 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowania wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu - jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Obawy funkcjonariuszy, stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.

Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za ten wpis odpowiedzialny jest 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego, do którego niezwłocznie udali się funkcjonariusze CBZC.

Mężczyznę zatrzymano w miejscu zamieszkania, a obecny na miejscu obecny na miejscu Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie, przedstawił mężczyźnie zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni.

Powyższe czyny zagrożone są karą nawet do 20 lat pozbawienia wolności.