Grupa przestępcza odpowiedzialna za oszustwa typu BEC w rękach CBZC Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj Cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw typu BEC (Business Email Compromise) zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy CBZC. Straty sięgają ponad 4 mln złotych, a wartość usiłowań to 5,5 mln złotych! Wśród zatrzymanych jest trzech mężczyzn - obywateli Nigerii oraz jedna obywatelka Polski. Na wniosek Prokuratury Krajowej w Lublinie, trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie województwa mazowieckiego i dolnośląskiego, zatrzymując cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw typu BEC (Business Email Compromise). Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej, przechwytywała korespondencję oraz obserwowała wymianę wiadomości między firmami. Przestępcy ukrywali lub usuwali wiadomości z zawartymi fakturami, a następnie dokonywali w nich modyfikacji poprzez zmianę numerów rachunków bankowych. Płatności kierowali na konta, które zakładane były przy wykorzystaniu skradzionych tożsamości, nieświadomych obywateli Belgii i Francji.

Wśród zatrzymanych są trzej mężczyźni, obywatele Nigerii oraz kobieta, obywatelka Polski. Zatrzymani mają od 25 do 36 lat. W trakcie trwania procederu wszyscy mieli poszczególne role i zadania. Całą grupą kierował 36 letni obywatel Nigerii. To on udawał się do urzędów państwowych w różnych miastach, a następnie posługiwał się paszportami innych osób, celem wyrobienia numeru pesel, który następnie wykorzystywał do otwarcia działalności gospodarczej oraz rachunków bankowych. Mężczyzna dokonywał również wypłat pieniędzy pochodzących z przestępstwa w różnych bankomatach. 35 letnia obywatelka Polski również pełniła aktywną rolę w całym procederze.

Kolejni dwaj zatrzymani obywatele Nigerii, byli odpowiedzialni przede wszystkim za wypłacanie pieniędzy z bankomatów.

W wyniku przeszukania mieszkań oraz samochodów ujawniono ponad 122 tysiące złotych w gotówce, telefony oraz karty bankomatowe wskazujące na możliwość popełnienia kolejnych przestępstw.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Wobec 3 zatrzymanych, na wniosek Prokuratury Krajowej w Lublinie sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Jeden z zatrzymanych został objęty dozorem Policji. Sprawa ma charakter rozwojowy.