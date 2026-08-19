Oszukiwała na portalach sprzedażowych - 35 latka w rękach CBZC. Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBZC namierzyli osobę, która dokonywała oszustw za pomocą popularnych serwisów sprzedażowych, rejestrując konta na fikcyjne dane oraz używając do przestępczego procederu nr telefonów zarejestrowanych na nieistniejące osoby. W efekcie przeprowadzonych działań, policjanci zatrzymali 35-letnią kobietę. Wobec podejrzanej zastosowano 3-miesięczny areszt, a za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Proceder polegał między innymi na tym, że po wyszukaniu ciekawej oferty w serwisie sprzedażowym, kontaktowała się z wystawiającym ogłoszenie z prośbą o sprzedaż poza serwisem i przesłanie towaru za pomocą paczkomatu. Po przesłaniu sfałszowanego potwierdzenia przelewu paczka została nadana przez pokrzywdzonych, a kontakt ze sprawcą się urywał.



Ta sama osoba odpowiadała za przestępstwa, które polegały na wystawianiu do sprzedaży artykułów, których w rzeczywistości, kobieta nigdy nie posiadała. Po wpłaceniu zaliczki lub całości kwoty przez pokrzywdzonych, następowało natychmiastowe zerwanie komunikacji przez podejrzaną.



Pomimo, że kobieta od dłuższego czasu ukrywała się przed organami ścigania, wielokrotnie i dynamicznie zmieniając miejsce pobytu na terenie całego kraju, policjanci CBZC ustalili jej dokładne miejsce pobytu.



Sprawne działania policjantów CBZC doprowadziły w konsekwencji do zatrzymania 35-latki na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono, iż kobieta poszukiwana jest przez 12 jednostek sądów i prokuratur zarówno listami gończymi jak i do ustalenia miejsca pobytu. Podczas przeszukania wynajmowanego przez podejrzaną apartamentu, policjanci ujawnili i zabezpieczyli kluczowe materiały dowodowe. Wobec 35-letniej kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zatrzymana usłyszała zarzuty oszustw, za których popełnienie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Na chwilę obecną straty przekraczają kwotę 150 tys. złotych, a w przedmiotowej sprawie może występować nawet kilkudziesięciu pokrzywdzonych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ.