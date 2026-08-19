Oszukiwała na portalach sprzedażowych - 35 latka w rękach CBZC.
Funkcjonariusze CBZC namierzyli osobę, która dokonywała oszustw za pomocą popularnych serwisów sprzedażowych, rejestrując konta na fikcyjne dane oraz używając do przestępczego procederu nr telefonów zarejestrowanych na nieistniejące osoby. W efekcie przeprowadzonych działań, policjanci zatrzymali 35-letnią kobietę. Wobec podejrzanej zastosowano 3-miesięczny areszt, a za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Proceder polegał między innymi na tym, że po wyszukaniu ciekawej oferty w serwisie sprzedażowym, kontaktowała się z wystawiającym ogłoszenie z prośbą o sprzedaż poza serwisem i przesłanie towaru za pomocą paczkomatu. Po przesłaniu sfałszowanego potwierdzenia przelewu paczka została nadana przez pokrzywdzonych, a kontakt ze sprawcą się urywał.
Ta sama osoba odpowiadała za przestępstwa, które polegały na wystawianiu do sprzedaży artykułów, których w rzeczywistości, kobieta nigdy nie posiadała. Po wpłaceniu zaliczki lub całości kwoty przez pokrzywdzonych, następowało natychmiastowe zerwanie komunikacji przez podejrzaną.
Pomimo, że kobieta od dłuższego czasu ukrywała się przed organami ścigania, wielokrotnie i dynamicznie zmieniając miejsce pobytu na terenie całego kraju, policjanci CBZC ustalili jej dokładne miejsce pobytu.
Sprawne działania policjantów CBZC doprowadziły w konsekwencji do zatrzymania 35-latki na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W wyniku przeprowadzonych czynności ujawniono, iż kobieta poszukiwana jest przez 12 jednostek sądów i prokuratur zarówno listami gończymi jak i do ustalenia miejsca pobytu. Podczas przeszukania wynajmowanego przez podejrzaną apartamentu, policjanci ujawnili i zabezpieczyli kluczowe materiały dowodowe. Wobec 35-letniej kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zatrzymana usłyszała zarzuty oszustw, za których popełnienie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Na chwilę obecną straty przekraczają kwotę 150 tys. złotych, a w przedmiotowej sprawie może występować nawet kilkudziesięciu pokrzywdzonych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ.
Film Oszukiwała na portalach sprzedażowych - 35 latka w rękach CBZC.
Pobierz plik Oszukiwała na portalach sprzedażowych - 35 latka w rękach CBZC. (format mp4 - rozmiar 47.53 MB)