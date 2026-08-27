Grupa przestępcza odpowiedzialna za sprzedaż fałszywych produktów leczniczych w rękach CBZC Data publikacji 27.08.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBZC prowadząc czynności w śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zakończyli proceder wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, środków farmaceutycznych i substancji psychotropowych bez zezwolenia za pośrednictwem sieci internetowej. W sprawie łącznie zatrzymano 9 osób oraz zabezpieczono mienie o wartości ponad 127 tys. zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili, iż członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, oferowali za pomocą utworzonej na jednym z komunikatorów internetowych grupy, sprzedaż bez zezwolenia nieprzebadanych i zagrażających życiu i zdrowiu substancji będących m. in:

substancjami psychotropowymi, stymulantami;

sterydami anaboliczno-androgennymi;

substancjami antyestrogenowymi (SERMs);

czynnikami wzrostu i modulatorami czynnika wzrostu;

lekami na potencję;

lekami przeciwcukrzycowymi, zmniejszającymi masę ciała.

Wymienione wyżej substancje wysyłane były następnie do klientów z Polski z wykorzystaniem paczkomatów oraz poza granicę kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej. Za oferowane produkty sprawcy pobierali od klientów opłaty przekazywane za pomocą kodu BLIK, realizowane w bankomatach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego i podkarpackiego. Członkowie grupy do swojej działalności wykorzystywali pozyskane dane personalne innych osób w celu anonimizacji swojej tożsamości, a na etykietach paczek z zawartością substancji zabronionych, w miejscu nadawcy i odbiorcy wpisywali jedynie adresy odbiorcy. Działalność grupy trwała nieprzerwanie od 2025 roku, a jej członkowie uczynili sobie z powyższego procederu stałe źródło dochodu.

W trakcie przeszukań ustalonych miejsc zamieszkania członków grupy przestępczej, ujawniono magazyny w których zabezpieczono znaczne ilości sterydów anabolicznych tj. 4 243 ampułek, 4 959 tabletek, a także 2250 tabletek leków psychotropowych.

Zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 76 tys. zł. oraz 1700 euro, a także 2 samochody osobowe o łącznej wartości szacunkowej 47 tys. zł.

W sprawie występuje łącznie 9 podejrzanych którym przedstawiono 24 zarzuty.

Wobec 2 osób zastosowano tymczasowy areszt, natomiast wobec 4 podejrzanych - dozory policji. Za popełnione czyn grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.