Grupa przestępcza odpowiedzialna za sprzedaż fałszywych produktów leczniczych w rękach CBZC - AktualnościCentralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

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Grupa przestępcza odpowiedzialna za sprzedaż fałszywych produktów leczniczych w rękach CBZC

Data publikacji 27.08.2026
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Funkcjonariusze CBZC prowadząc czynności w śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zakończyli proceder wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, środków farmaceutycznych i substancji psychotropowych bez zezwolenia za pośrednictwem sieci internetowej. W sprawie łącznie zatrzymano 9 osób oraz zabezpieczono mienie o wartości ponad 127 tys. zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili, iż członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, oferowali za pomocą utworzonej  na jednym z  komunikatorów  internetowych grupy, sprzedaż bez zezwolenia nieprzebadanych i zagrażających życiu i zdrowiu substancji będących m. in:

  • substancjami psychotropowymi, stymulantami;
  • sterydami anaboliczno-androgennymi;
  • substancjami antyestrogenowymi (SERMs);
  • czynnikami wzrostu i modulatorami czynnika wzrostu;
  • lekami na potencję;
  • lekami przeciwcukrzycowymi, zmniejszającymi masę ciała.

Wymienione wyżej substancje wysyłane były następnie do klientów z Polski z wykorzystaniem paczkomatów oraz poza granicę kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej. Za oferowane produkty sprawcy  pobierali od klientów  opłaty  przekazywane za pomocą kodu BLIK, realizowane w bankomatach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego i podkarpackiego. Członkowie  grupy do swojej działalności wykorzystywali pozyskane dane personalne innych osób w celu anonimizacji swojej tożsamości, a  na etykietach paczek z zawartością substancji zabronionych, w miejscu nadawcy i odbiorcy wpisywali jedynie adresy odbiorcy. Działalność grupy trwała nieprzerwanie od 2025 roku, a jej członkowie uczynili sobie z powyższego procederu stałe źródło dochodu. 

W trakcie przeszukań ustalonych miejsc zamieszkania członków grupy przestępczej, ujawniono magazyny w których zabezpieczono znaczne ilości sterydów anabolicznych tj. 4 243 ampułek, 4 959 tabletek, a także 2250 tabletek leków psychotropowych.

Zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 76 tys. zł. oraz 1700 euro, a także 2 samochody osobowe o łącznej wartości szacunkowej 47 tys. zł.

W sprawie występuje łącznie 9 podejrzanych którym przedstawiono 24 zarzuty.
Wobec 2 osób zastosowano tymczasowy areszt, natomiast wobec 4 podejrzanych - dozory policji. Za popełnione czyn grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

Film Grupa przestępcza odpowiedzialna za sprzedaż fałszywych produktów leczniczych w rękach CBZC.

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