Areszt dla oszustów komputerowych

Pięć osób w wieku od 23 do 32 lat zatrzymali przed kilkoma dniami funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie wspólnie z policjantami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci w dwóch warszawskich mieszkaniach zabezpieczyli duże ilości sprzętu teleinformatycznego, który wykorzystywany był do tworzenia fikcyjnych kont do portali społecznościowych, komunikatorów i platform sprzedażowych.