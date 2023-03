Operacja BARBOSSA - kolejne uderzenie w przestępczość internetową o podłożu seksualnym Data publikacji 16.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili operację „Barbossa” wymierzoną ponownie w sprawców przestępstw o podłożu seksualnym, w efekcie której zatrzymano 49 osób, z których 21 zostało tymczasowo aresztowanych. Funkcjonariusze przeprowadzili 87 przeszukań na terenie całej Polski, w wyniku których zabezpieczono 92 komputery i 172 dyski twarde zawierające ponad 40 tys. plików video i ponad 130 tys. zdjęć przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. To już kolejna duża realizacja, w której swoje siły poza funkcjonariuszami CBZC, połączyły m. in. Europol, Prokuratura Krajowa i NCMEC.

Zwalczanie zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci w Internecie stanowi jedno z zadań policjantów CBZC. W ramach podejmowanych działań funkcjonariusze ściśle współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami, mając za wspólny cel ograniczenie przestępczości internetowej o podłożu seksualnym, a także ustalenie i wykrycie sprawców tych przestępstw, w szczególności tych dotyczących bezbronnych dzieci.

W minionym tygodniu 372 policjantów CBZC ze wszystkich komórek terenowych, wspieranych przez funkcjonariuszy z komend wojewódzkich Policji w tym z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie a także miejskich i powiatowych z całego kraju, przeprowadziło kolejną dużą operację skierowaną wobec sprawców przestępstw o podłożu seksualnym. W efekcie podjętych czynności zatrzymano 49 osób, w wieku od 19 do 70 lat, przeprowadzono 87 przeszukań, w wyniku których zabezpieczono łącznie ponad 720 cyfrowych nośników, zawierających po wstępnych badaniach ponad 170 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich. Z ustaleń śledczych wynika, że rozpowszechnianie materiałów odbywało się różnymi kanałami, w tym na zamkniętych grupach przy wykorzystaniu szyfrowanych komunikatorów.

Przeprowadzona akcja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuratur terenowych w całym kraju. Efekty działań to również wynik dobrej współpracy z Europolem i amerykańską organizacją non-profit National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne o czyny z art. 202 § 3 k.k. tj. posiadanie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim. W 21 przypadkach sądy zdecydowały o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 641 tys. zł.

Wśród tymczasowo aresztowanych są m.in.: mężczyzna, który od kilku lat wykorzystywał seksualnie dziecko oraz kobieta, która udostępniała konkubentowi wrażliwe zdjęcia swojego dziecka.

Wśród wszystkich zatrzymanych osób, czterech podejrzanych w przeszłości usłyszało już zarzuty karne rozpowszechnia lub posiadanie materiałów o charakterze pedofilskim. Teraz przed śledczymi czasochłonny i trudny proces oględzin zabezpieczonych nośników, zawierających drastyczne materiały z udziałem dzieci. Od efektów pracy informatyków śledczych zależeć będzie przedstawienie podejrzanym kolejnych zarzutów.

Policjanci CBZC z zatrzymanym mężczyzną

Policjanci CBZC z zatrzymanym mężczyzną

Policjanci CBZC z zatrzymanym mężczyzną



Policjanci CBZC z zatrzymanym mężczyzną

Policjanci CBZC z zatrzymanym mężczyzną

Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych



Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych

Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych

Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych



Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych

Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych

Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych



Policjanci CBZC w trakcie czynności służbowych

Rzeczy zabezpieczone przez funkcjonariuszy

Rzeczy zabezpieczone przez funkcjonariuszy



Rzeczy zabezpieczone przez funkcjonariuszy

Policjanci CBZC podczas czynności służbowych