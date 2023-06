Zatrzymani do sprawy ataków DDoS w ramach kolejnej edycji międzynarodowej operacji „Power Off”

Policjanci Wydziału w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy zatrzymali 2 osoby zajmujące się wytwarzaniem i udostępnianiem płatnej usługi do przeprowadzania ataków DDoS, czyli tzw. usługi DDoS as a Service. Korzystanie z usługi możliwe było po dokonaniu opłaty w kryptowalucie, co pozwalało na przeprowadzanie cyberataków, które w istotny sposób zakłócały pracę systemów informatycznych ulokowanych na terenie całego świata. Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczone są dalsze zatrzymania.