Uroczysty apel z okazji święta Policji w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości Data publikacji 27.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W przepięknej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w warszawskim Wilanowie, odbyły się uroczystości związane z obchodami 104. rocznicy powołania Policji Państwowej w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Wśród gości, którzy uświetnili obchody swoją obecnością, nie mogło zabraknąć Zastępcy Komendanta Głównego Policji Pana nadinspektora Pawła Dobrodzieja. Policjanci obecni na apelu odebrali odznaczenia państwowe, resortowe oraz otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Wczorajszy apel to pierwsze tak uroczyste obchody od czasu powołania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W czwartek o godz. 12:00, meldunkiem złożonym Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi rozpoczęły się uroczystości Święta Policji w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości w 104. Rocznicę jej powołania, które honorowym patronatem objął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego na maszt podniesiono Polską flagę, głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant CBZC nadinsp. Adam Cieślak. Komendant w swoim przemówieniu przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m. in.: Pan Dariusz Górski, Inspektor Biura Nadzoru Wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pani Prokurator Agnieszka Gryszczyńska – dyrektor Departamentu do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, Pan Edvardas Šileris dyrektor Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości EC3 w Europolu wspólnie z Andrzejusem Roginskim.

Swoją obecnością zaszczycili nas Komendanci CBŚP, BSWP, dyrektorzy CLKP oraz Biur Komendy Głównej Policji oraz dowódca CPKP BOA. Na naszą uroczystość przybył także kapelan KGP Kościoła Rzymskokatolickiego ksiądz dr Wojciech Juszczyk.

Nadinspektor Adam Cieślak w swoim przemówieniu przedstawił okoliczności związane z ideą powołania nowej służby zwalczania cyberprzestępczości. Podkreślił, że powołanie CBZC było odpowiedzią na stale rosnące zagrożenie w Internecie. W obszarze działalności naszego Biura jest nie tylko zwalczanie cyberprzestępczości ale także ratowanie życia w sytuacji zagrożenia, wspomaganie i nich jednostek i działalność profilaktyczna.

Komendant podziękował policjantom zwracając się do zebranych słowami:

„Bardzo chciałem podziękować za ciężką pracę wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów biura na arenie międzynarodowej. Szczególnie w operacjach o kryptonimach ,Power off", „Cookie monster" czy też „Atlas", które były wymierzone w osoby organizujące i zarządzające zaawansowaną infrastrukturą przestępczą często udostępnianą na potrzeby grup przestępczych.

Drogie Koleżanki i Koledzy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości! Włożyliście tyle trudu i poświęcenia aby już w pierwszym okresie działania Biura skutecznie zatrzymać i izolować wielu przestępców… Dziękuje za to, że nie brakuje Wam determinacji, zaangażowania, chęci rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji i otwartości umysłów.

Szczególne słowa uznania kieruję do kadry kierowniczej Biura, naczelników zarządów, wydziałów oraz liderów zespołów. Dziękuje Wam za ciężką służbę!

Na koniec, każdemu składam życzenia bezpiecznego powrotu do domu z każdej realizacji ale też po każdym dniu zwykłej codziennej służby, szczęścia policyjnego oraz zdrowia i wytrwałości. Proszę przekażcie życzenia i wyrazy ogromnego uznania Waszym bliskim za to że Was wspierają i dzielą z nami trudy służby”

Kolejnym elementem policyjnego ceremoniału było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych a także wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Funkcjonariusze oraz pracownicy CBZC otrzymali medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnia służbę, medale MSWiA za zasługi dla Policji oraz odznaki „Zasłużony Policjant”.

Po uroczystym wręczeniu medali, odznaczeń i awansów, głos zabrał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, który podkreślił, że to pierwsze tak uroczyste obchody nowej jednostki i jest zaszczycony że może brać w nich udział. Wyraził dumę wynikającą z faktu tak prężnego rozwoju Biura. Podziękował za zaangażowanie i trud związany ze zwalczaniem cyberprzestępczości i życzył dalszych sukcesów w służbie.

Zakończeniem oficjalnej części obchodów Święta Policji w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości było złożenie meldunku zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Przemysława Idec. Przebieg uroczystości uświetnił udział Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, którą dyrygował tamburmajor nadkomisarz Jakub Pietrucha.