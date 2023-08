Podejrzani o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich na stworzonej przez siebie stronie internetowej, zatrzymani przez policjantów CBZC Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału w Lublinie CBZC zatrzymali czterech młodych mężczyzn, podejrzanych o rozpowszechnianie w sieci Internet treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich na stworzonej przez siebie stronie internetowej. Policjanci zabezpieczyli u zatrzymanych różnego rodzaju nośniki pamięci cyfrowej, na których ujawniono pliki z nielegalnymi treściami. Decyzją lubelskiego sądu, podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Funkcjonariusze Wydziału w Lublinie CBZC, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie, zatrzymali czterech młodych mężczyzn mieszkańców województwa małopolskiego, podejrzanych o rozpowszechnianie w sieci Internet treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich za pośrednictwem stworzonych przez siebie stron internetowych oraz serwera w jednym z komunikatorów społecznościowych. Dotychczas w ramach śledztwa dokonano czterech przeszukań, w trakcie których zabezpieczono komputery, telefony komórkowe, środki płatnicze oraz nośniki pamięci, które zostały wykorzystane do przestępczego procederu.

Wstępne oględziny zabezpieczonego sprzętu potwierdziły posiadanie przez podejrzanych plików zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Trzech z czterech zatrzymanych mężczyzn posiadało odpowiednią wiedzę i środki aby kompleksowo wdrożyć proceder rozpowszechniania takich nielegalnych treści w sieci. Z zebranych ustaleń wynika, że podejrzani samodzielnie napisali, sfinansowali i umieścili stronę internetową na serwerach jednego z największych hostingodawców. Za jego pośrednictwem odpłatnie oferowali dostęp do inkryminowanych treści a ze sprzedaży tych treści stworzyli sobie stałe źródło dochodu.

Policjanci Wydziału w Lublinie CBZC zabezpieczyli pełną zawartość VPS’a (Virtual Private Server) wykorzystywanego przez sprawców do hostingu strony internetowej, a następnie decyzją Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie strona ta została niezwłocznie wyłączona. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, gdzie zostały im ogłoszone, zarzuty z art. 202 par 3 kk w zw. z art. 12 par 1 kk.

Na wniosek CBZC, celem zabezpieczenia właściwego toku postępowania, Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe w Lublinie skierowała do sądu wobec wszystkich zatrzymanych w sprawie osób, wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przychylił się do wniosku prokuratury i umieścił zatrzymanych mężczyzn w areszcie na okres od 2 do 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.