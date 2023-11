Kolejni zatrzymani za rozpowszechnianie materiałów o treściach pedofilskich Data publikacji 10.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 4 osoby podejrzane o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Wobec 3 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Po operacji „Carlos”, to już kolejna realizacja funkcjonariuszy CBZC wymierzona w sprawców przestępstw o podłożu seksualnym.

Zwalczanie jednej z bardziej odrażającej i ohydnej kategorii przestępstw, jaką jest seksualne wykorzystanie osób małoletnich stanowi jedno z priorytetowych zadań policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Przeprowadzona niedawno operacja Carlos w której funkcjonariusze zatrzymali 64 osoby i zabezpieczyli ponad 350 tys. plików z nielegalnymi treściami była jedną z największych od czasu powołania Biura.

Mimo to, policjanci Wydziału w Rzeszowie CBZC, w ramach ścisłej współpracy z Podkarpackim Wydziałem Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, zatrzymali kolejnych 4 mężczyzn w wieku od 19 do 43 lat, podejrzanych o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii o charakterze pedofilskim oraz treści związanych z posługiwaniem się zwierzęciem. Zatrzymani do przesyłania nielegalnych plików wykorzystywali jeden z komunikatorów internetowych.

Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut nakłaniania osoby małoletniej poniżej lat 15 do wykonania innej czynności seksualnej oraz utrwalania treści pornograficznych.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 27 urządzeń i nośników danych, na których już po wstępnej analizie znaleziono pliki w postaci zdjęć i filmów o charakterze pedofilskim. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 3 podejrzanych mężczyzn. Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się i uwzględnił wnioski prokuratora o zastosowanie aresztów.

Podejrzanym mężczyznom może grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, ponieważ nadal prowadzone są intensywne czynności zmierzające do ujawnienia kolejnych osób dopuszczających się rozpowszechniania nielegalnych treści.