Rozbita kolejna grupa przestępcza powiązana z serwisem Genesis Market Data publikacji 15.11.2023 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się podrabianiem orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczeń o odbytym szkoleniu bhp oraz wszelkiego rodzaju dokumentów stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy. Podejrzani oferowali głównie obcokrajowcom możliwość uzyskania dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na terenie Polski, a w kolejnym kroku karty pobytu cudzoziemca. Dystrybucja fałszywych zaświadczeń odbywała się na zamkniętych forach internetowych i za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów.

Na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie dokonano przeszukań 11 miejsc na terenie Warszawy oraz zatrzymań 9 osób, z których 8 osób usłyszało łącznie 22 zarzuty za przestępstwa dotyczące podrabiania dokumentów, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Funkcjonariusze zabezpieczyli 32 urządzenia i nośniki danych a także mienie należące do podejrzanych w kwocie ponad 236 tys. złotych. Wobec 7 podejrzanych Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanym może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Jest to już piąta realizacja do sprawy prowadzonej przez Zarząd w Krakowie CBZC i Prokuraturę Regionalną w Krakowie, w której główny wątek dotyczy polskich użytkowników serwisu internetowego o nazwie „Genesis Market”, którego działalność opierała się na nielegalnym handlu danymi umożliwiającymi nieuprawniony dostąp do informacji przechowywanych w systemach informatycznych. Powyższy serwis jako jeden z największych na świecie rynków handlu skradzionymi tożsamościami, liczącego ponad 2 miliony skradzionych danych, został w kwietniu 2023 r. zamknięty w wyniku międzynarodowej operacji, w której brała udział Polska, FBI, holenderska Politie, hiszpańska Policía Nacional i Guardia Civil, francuska Police Nationale oraz innymi służbami z całego świata. Operacja była koordynowana przez Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości Europolu (EC3).

Aktualnie w sprawie występuje 19 podejrzanych, a wobec 15 zastosowano tymczasowy areszt. Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, ponieważ nadal prowadzone są intensywne czynności zmierzające do ujawnienia kolejnych osób dopuszczających się podrabianiem wymienionych orzeczeń lekarskich.