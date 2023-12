Przestępcza infrastruktura tzw. „SIMBOX-ów” przejęta przez CBZC Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w wyniku intensywnych działań operacyjnych przejęli infrastrukturę teleinformatyczną tzw. SIMBOX-y, blisko 10 tys. kart SIM, wykorzystywane przez cyberprzestępców do anonimizacji a w dalszym kroku do popełniania innych oszustw na masową skalę. Zatrzymano cztery osoby uczestniczące w procederze oszustw internetowych oraz udostępniania usługi rejestracji kart SIM do działalności przestępczej.

Intensywne czynności operacyjne funkcjonariuszy Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, prowadzone w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu, Samodzielny Dział do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji, doprowadziły do przeszukania na terenie Poznania i Warszawy 6 miejsc, gdzie znaleziono i zabezpieczono dziesiątki telefonów komórkowych, modemów GSM, komputerów oraz urządzeń SIMBOX jak również około 10 tys. starterów kart SIM różnych operatorów komórkowych.

Powyższa infrastruktura umożliwiała anonimizację osób z niej korzystających, a także popełnianie innych przestępstw takich jak m. in oszustwa inwestycyjne na szkodę wielu osób i podmiotów gospodarczych.

W efekcie podjętych działań zatrzymano mężczyznę, którego doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzuty karne związane z bezprawnym uzyskaniem dostępu do informacji poprzez przełamanie zabezpieczeń elektronicznych oraz wpływaniu na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W wyniku równolegle prowadzonej przez policjantów Wydziału w Białymstoku CBZC sprawy dokonano ustaleń skutkujących rozbiciem grupy działającej w ramach fałszywej internetowej agencji maklerskiej. Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili jednego z pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie ponad 318 tys. zł., w ten sposób, że podając się za przedstawicieli fałszywej internetowej agencji maklerskiej, wprowadzili pokrzywdzonego w błąd co do faktycznego inwestowania wpłacanych przez niego pieniędzy oraz możliwości uzyskania wysokich zysków.

W ostatnich dniach, policjanci weszli pod dwa wytypowane adresy, na terenie województwa opolskiego i zachodniopomorskiego, gdzie znaleźli i zabezpieczyli infrastrukturę techniczną służącą przestępcom do masowego wysyłania wiadomości i wykonywania zanonimizowanych połączeń telefonicznych, urządzenia SIMBOX, oraz dokumentację świadczącą o przyjmowaniu wysokich sum pieniędzy od klientów platformy maklerskiej, dokumentację bankową, karty bankomatowe, dokumentację świadczącą o założeniu kont u pośredników płatności, telefony komórkowe i laptopa.

W ramach przeprowadzonej operacji zatrzymano trzy osoby, z których dwie usłyszały zarzuty karne oszustw internetowych na mieniu o znacznej wartości. Rolą jednego z podejrzanych mężczyzn było zarządzanie urządzeniami do hurtowej obsługi kart SIM, drugi z podejrzanych odpowiadał za przyjmowanie wpłat od klientów internetowej platformy inwestycyjnej na rachunki bankowe założone na podmioty pod pozorem prowadzenia działalności związanej z wymianą walut. Następnie pieniądze trafiały na zagraniczne giełdy kryptowalut celem uniemożliwienia ich namierzenia czy odzyskania.

Podejrzani mężczyźni zostali aresztowani na okres 3 miesięcy.

Do chwili obecnej ustalono, iż liczba osób pokrzywdzonych przez fałszywą agencję maklerską może być znacznie większa, a poniesione straty przekraczają znacznie milion złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań ponieważ nadal prowadzone są intensywne czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób mogących brać udział w popełnianiu przestępstw związanych z wykorzystaniem zabezpieczonej infrastruktury.