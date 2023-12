Kampania informacyjna Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj UWAGA! W związku z prowadzonym za sygn. akt 2006-4.Ds.15.2023 Prokuratury Regionalnej w Łodzi postępowaniem przygotowawczym dot. podejrzenia zaistnienia czynu z art. 258§1 k.k. i in. związanych z działalnością platform inwestycyjnych o nazwie RoyalZysk, Topeu, Primeu, Kraj Maklerów, Masl oraz Be22 w najbliższych dniach Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wyśle wiadomość sms, z informacją o prowadzonym śledztwie dotyczącym oszustw inwestycyjnych na platformach internetowych, z prośbą o odpowiedź, w przypadku zainwestowania przez osoby pokrzywdzone, środków finansowych. Wiadomość SMS zostanie wysłana z numeru +48 798 030 846.

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Łodzi śledztwo, pod numerem 2006-4.Ds.15.2023 (RSD-25/23) w sprawie oszustw inwestycyjnych.

Przestępczy proceder polegał na zamieszczaniu w internecie ogłoszeń dotyczących możliwości dokonania inwestycji celem uzyskania szybkich i dużych zysków. Osobie zainteresowanej, która dokonała wpłaty pierwszych środków pieniężnych zakładano konta na stronach fałszywych giełd, gdzie pokrzywdzeni widzieli rosnące zyski. Pokrzywdzeni byli proszeni o instalowanie na swoich komputerach czy smartfonach oprogramowania (AnyDesk), umożliwiającego zdalny dostęp do ich urządzeń i wykonywanie zdalnie nieautoryzowanych operacji, wiążących się z obciążeniem finansowym (np. zawieranie zdalnie umów kredytowych, pożyczek, dokonywanie przelewów pieniędzy). Wszelkie próby wypłaty przez pokrzywdzonych zgromadzonych środków kończyły się niepowodzeniem. Zaznaczyć należy, że informacje o zyskach były fikcyjne – zostały wygenerowane celem pozyskania zaufania pokrzywdzonego i nakłonienia go do dalszych inwestycji.

W celu ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych jest prowadzona kampania informacyjna polegająca na rozesłaniu wiadomości SMS pochodzącej z numeru „+48 798030846” do osób zidentyfikowanych jako te, które zainwestowały środki pieniężne w fałszywą działalność inwestycyjną.

Osoby, które otrzymały przedmiotowe wiadomości proszone są o jak najszybsze nawiązanie kontaktu z Zarządem w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: oszustwa.inwestycyjne@cbzc.policja.gov.pl.

Poniżej zamieszczamy treść SMS:

„Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi śledztwo dotyczące oszustw inwestycyjnych na platformach internetowych nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi.

Pana/Pani numer ujawniono na liście rozmów zrealizowanych przez grupę przestępczą.

W przypadku wpłaty środków finansowych na inwestycję, prosimy o przekazanie szczegółów utraty środków, na adres e-mail: oszustwa.inwestycyjne@cbzc.policja.gov.pl”.