Podawali się za pracowników banków i oszukiwali właścicieli kont - grupę rozbili policjanci CBZC Data publikacji 25.01.2024 Powrót Drukuj „Dzień dobry, jestem pracownikiem banku, w którym ma Pani/Pan założone konto. Zauważyliśmy na nim podejrzane operacje. Aby uchronić Pani/Pana środki konieczny jest ich transfer na konto techniczne. Pomogę Pani/Panu w tej operacji…”. Tak mogła wyglądać jedna z wielu rozmów prowadzona przez członków przestępczej grupy, którą rozbili właśnie policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. W wyniku dużej, prowadzonej na terenie całego kraju operacji, zatrzymano 13 osób, które podszywając się pod pracowników banków i przy wykorzystaniu socjotechniki doprowadzali do instalacji na komputerze ofiary oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do niego a w konsekwencji kradzież zgromadzonych na kontach bankowych środków finansowych. Decyzją Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie 8 członków grupy zostało tymczasowo aresztowanych.

Policjanci Wydziału w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych funkcjonariuszy z Wydziałów i Zarządów CBZC w kraju a także innych jednostek Policji, przeprowadzili dużą operację wymierzoną w członków zorganizowanej grupy przestępczej, w wyniku której zatrzymali 13 osób i zabezpieczyli wiele dowodów wskazujących na przestępczą działalność grupy. Śledztwo w tej sprawie jest ściśle koordynowane z Prokuraturą Krajową Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Proceder ten polegał na zakładaniu rachunków bankowych przez osoby użyczające swoje dane, które następnie wykorzystywane były do tzw. „spoofingu”. Członkowie grupy przestępczej dokonywali przelewów nielegalnie pozyskanych środków pieniężnych z kont bankowych założonych na tzw. „słupy”. Sprawcy telefonowali do prawdopodobnie losowo wybranych osób i podszywając się pod pracowników banków, w trakcie prowadzonych rozmów wzbudzali u pokrzywdzonych przekonanie, że pieniądze zgromadzone na ich rachunkach bankowych są zagrożone. Następnie pod pozorem chęci ochrony środków i przy zastosowaniu metod socjotechniki doprowadzali do zainstalowania na komputerze pokrzywdzonego oprogramowania umożliwiającego zdalną kontrolę nad sprzętem. Poprzez takie działanie uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych a w dalszym kroku wykonywali przelewy na wcześniej utworzone, specjalnie do działań przestępczych, rachunki bankowe. W wielu przypadkach pokrzywdzeni pod wpływem emocji sami przelewali zgromadzone środki pieniężne na wcześniej przygotowane konta bankowe. Ostatecznie środki te wypłacane były w bankomatach głównie na terenie Warszawy.

8 zatrzymanych zgodnie z wnioskami prokuratora zostało doprowadzonych do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, gdzie po zapoznaniu się z materiałami sprawy sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec 5 pozostałych zatrzymanych prokurator nadzorujący śledztwo, zastosował środki wolnościowe w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policyjnego, a także poręczenia majątkowego.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli elektroniczne dowody działalności grupy m. in. kilkadziesiąt telefonów, komputery, kilkadziesiąt kart SIM, przenośne nośniki pamięci a także dokumentację bankową i odzież wykorzystywaną podczas wypłat pieniędzy z bankomatów. Policjanci zabezpieczyli również sztabki złota, biżuterię, pieniądze w różnej walucie w łącznej kwocie ponad 44 tys. zł. i 94 banknoty o nominale 100$, które jak wynika ze wstępnej analizy, mogą być fałszywe.

Śledczy dokonali tymczasowego zajęcia mienia przestępców na łączną kwotę ponad 400 tys. złotych. Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.