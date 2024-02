Oszuści na tzw. BLIKA w rękach funkcjonariuszy CBZC Data publikacji 12.02.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Olsztynie, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz liczne oszustwa internetowe. Ofiarami sprawców padło ponad 50 osób.

Zatrzymani, przełamując elektroniczne zabezpieczenia, przejmowali konta profili społecznościowych należących do innych osób. Następnie nawiązywali korespondencję ze znajomymi osób, których konta zostały przejęte o przesłanie kodu do szybkich płatności internetowych. Po otrzymaniu kodów wypłacali pieniądze z bankomatów w różnych miastach województwa warmińsko – mazurskiego. Chcąc uniknąć zdemaskowania, sprawcy podróżowali pomiędzy miejscowościami i używali kamuflażu, wierząc, iż w ten sposób ich tożsamość nie zostanie ustalona. Dodatkowo wystawiali na sprzedaż podrabiane towary w postaci ubrań znanych marek oraz sprzętu RTV, wprowadzając w błąd kupujących co do faktu ich autentyczności. Aby się uwiarygodnić, podejrzani podrabiali umowy, które potwierdzały, iż sprzedawany towar jest oryginalny i został nabyty w sklepach firmowych. Pieniądze uzyskiwane w toku popełnianych przestępstw podejrzani inwestowali w kryptowaluty i dokonywali ich prania poprzez wielokrotne przelewy pomiędzy kolejnymi rachunkami bankowymi i innymi instrumentami płatniczymi.

Intensywne czynności wykrywcze funkcjonariuszy Wydziału w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie doprowadziły do zgromadzenia materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie sprawców opisywanych czynów. Zatrzymanym prokurator z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przedstawił zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z dokonywanych przestępstw, uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do profili na portalach społecznościowych i przesyłanie do wielu osób wiadomości z prośbą o wygenerowanie i przesłanie kodów do szybkich płatności internetowych, które następnie były wykorzystywane do wypłaty pieniędzy z bankomatów. W przypadku 2 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W trakcie czynności zabezpieczono sprzęt w postaci telefonów komórkowych, komputerów i innych cyfrowych nośników danych, a także środki psychoaktywne w postaci marihuany oraz materiały o charakterze pedofilskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli również kryptowalutę, którą podejrzani kupowali za środki pochodzące z czynów zabronionych. W skoordynowanej akcji prowadzonej przez Wydział w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości brali również udział funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Wstępnie, ustalono ponad 50 pokrzywdzonych, zaś straty szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zasadne jest jednak podkreślenie, iż postępowanie znajduje się na wstępnym etapie i wysoce prawdopodobne jest ustalenie kolejnych osób, które utraciły pieniądze w przestępczym procederze.