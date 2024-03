Rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca pieniądze metodą "oszustwa nigeryjskiego" Data publikacji 09.03.2024 Powrót Drukuj Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu rozbiły międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Polski oraz Europy odpowiedzialną za wyłudzanie pieniędzy metodą „oszustwa nigeryjskiego”.

Wzorowa współpraca funkcjonariuszy pozwoliła przeprowadzić działania na terenie województwa mazowieckiego, w wyniku których dokonano dynamicznego zatrzymania 6 członków zorganizowanej grupy przestępczej odpowiedzialnej za dokonywanie oszustw. W wyniku realizacji Policjanci ujawnili i zabezpieczyli sprzęt komputerowy w tym telefony komórkowe służące do popełnienia przestępstw, gotówkę w kwocie ponad 25 tysięcy złotych oraz mniejsze ilości narkotyków w postaci marihuany i haszyszu.

Na czym polegał przestępczy proceder?

Grupa była bardzo dobrze zorganizowana. Wspólne śledztwo funkcjonariuszy z Wałbrzycha i Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości doprowadziło do ustalenia liderów i członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy działali metodą „fraudu nigeryjskiego”. Obcokrajowcy, posługujący się fałszywymi i podrobionymi dokumentami, zakładali na terenie naszego kraju rachunki bankowe. Następnie sprawcy nawiązywali poprzez Internet kontakt ze swoimi ofiarami, wciągając je w grę psychologiczną podając się np. za amerykańskiego żołnierza lub weterana. Każdy, kto dał się nabrać, myślał, że koresponduje z osobami, które mają kryzys emocjonalny i potrzebują pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją materialną, np. problemami zdrowotnymi ich dzieci. Mężczyźni obiecywali przyjazd do naszego kraju celem ułożenia sobie wspólnego życia z pokrzywdzonymi i zwrot gotówki. Ostatecznie pokrzywdzeni tracili swoje oszczędności, a oszuści wzbogacali się transferując pieniądze na rachunki bankowe do innych krajów. Wstępne ustalenia mówią o przynajmniej kilkudziesięciu popełnionych w ten sam sposób przez podejrzanych przestępstwach. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Śledczy obecnie szczegółowo wyjaśniają wszelkie okoliczności sprawy oraz rolę poszczególnych osób. Zatrzymani oraz jeden podejrzany odbywający izolacyjny środek zapobiegawczy w innej sprawie usłyszeli prokuratorskie zarzuty między innymi dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu dokonywanie oszustw na szkodę kobiet z terenu RP, oraz innych krajów Europy. Zatrzymani obcokrajowcy są w wieku 26-30 lat i grozi im kara 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował 5 osób.

Postępowanie przygotowawcze jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu.