Policjanci cyberbiura przerwali proceder handlu narkotykami w sieci Data publikacji 21.03.2024 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie, zatrzymali na terenie Trójmiasta trzy osoby, które za pomocą szyfrowanych komunikatorów sprzedawały środki odurzające. Osoby te zostały tymczasowo aresztowane.

Sprawa ma swój początek w sierpniu 2023 r., kiedy to Wydział w Kielcach CBZC rozbił zorganizowaną grupę przestępczą, dokonującą w Internecie szeregu oszustw za pomocą portali ogłoszeniowych. Wtedy zostało zatrzymanych osiem osób, a pięć z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawcy przestępstw usłyszeli wtedy 420 zarzutów karnych, ponadto od podejrzanych zatrzymano dużą ilość sprzętu elektronicznego w postaci telefonów, tabletów i komputerów.

Zabezpieczony sprzęt został poddany szczegółowej analizie przez specjalistów

z zakresu informatyki śledczej z kieleckiego wydziału cyberbiura, co pozwoliło ujawnić proceder zamawiania środków odurzających za pomocą popularnych szyfrowanych komunikatorów internetowych.

Osoby rozprowadzające narkotyki, korzystały z zaawansowanych metod szyfrowania urządzeń i komunikatorów, a także anonimizowali swoje działania w Internecie, co znacząco utrudniało proces wykrywczy. Intensywne działania śledcze i operacyjne policjantów, doprowadziły do zatrzymania trzech osób oraz zabezpieczenia 1,2 kilograma różnego rodzaju narkotyków w postaci m. in. marihuany, mefedronu, ortomefedronu, klefedronu, MDMA

i innych. Z zabezpieczonych narkotyków można byłoby wytworzyć ponad 3 500 porcji handlowych tzw. „działek”.

Policjantom z Kielc wsparcia udzielili funkcjonariusze Zarządu w Gdańsku CBZC oraz funkcjonariusz z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania środków odurzających z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne m. in. posiadanie znacznych ilości narkotyków, przygotowanie do wprowadzenia do obrotu i handel narkotykami. Za zarzucane czyny grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.