Wykorzystywali powódź do oszustw na masową skalę Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj „Mała dziewczynka wpadła do rwącej rzeki…” – tak zaczynał się jeden z fałszywych wpisów, które zamieszczali dwaj oszuści na portalach społecznościowych. Mężczyzn zatrzymali policjanci Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 25 i 28-latek stworzyli pełną infrastrukturę informatyczną w postaci m.in. kilkudziesięciu komputerów i telefonów z kartami SIM. Obaj usłyszeli zarzuty karne.

W ostatnich dniach przestępcy wykorzystują sytuację powodziową, jaka miała miejsce na południowo- zachodniej części kraju, tworząc różnego rodzaju fake-newsy, dezinformacje, a także fałszywe wpisy na portalach społecznościowych.

W związku z tym, policjanci Zarządu w Gdańsku CBZC, w wyniku monitorowania sieci Internet ustalili, że na jednym z serwerów zamieszczane są fałszywe wpisy, które wykorzystują trudną sytuację powodziową do wyłudzania haseł do logowania do portali społecznościowych. Jeden z takich wpisów odnosił się do sytuacji, jakoby mała dziewczynka miała wpaść do rwącej rzeki.

Funkcjonariusze zatrzymali do tej sprawy na terenie woj. śląskiego dwóch mężczyzn, którzy podejrzewani są o stworzenie pełnej infrastruktury informatycznej do popełniania na masową skalę oszustw phishingowych. Śledczy na ten moment ustalili, że 28 i 25-latek stworzyli ponad 50 różnych stron związanych z drastycznymi treściami, w tym kilka dotyczących powodzi. Po kliknięciu w taki wpis, zamieszczany najczęściej na portalach społecznościowych, użytkownik musiał podać swoje dane logowania. Te dane trafiały do oszustów, ponieważ strona do logowania była przez nich wcześniej przygotowana.

Cały czas trwają oględziny zabezpieczonego sprzętu w postaci komputerów, telefonów i innych nośników pamięci.

Jak ustalono, 25-latek był już wcześniej karany za przestępstwa oszustwa, oszustwa komputerowego i rozpowszechniania cudzego utworu bez uprawnienia (art. 116 par. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty karne z art. 269b par. 1 k.k. w związku z art. 267 par. 1 k.k. tj. wytwarzanie programów komputerowych w związku z bezprawnym uzyskaniem informacji. Obaj objęci dozorami i zakazem opuszczania kraju, wobec jednego z mężczyzn zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. zł.