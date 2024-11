Jak nie zostać mułem finansowym? Powrót Drukuj Oszustwa finansowe ciężko rozpoznać na pierwszy rzut oka. Mogą to być oferty, które wydają się niezwykle atrakcyjne i gwarantują szybki zysk bez większego wysiłku. Skonstruowane są tak, aby zwabić jak największą liczbę osób.

Jak rozpoznać oszustwo?

Przestępcy wykorzystują wszelkie możliwe środki, by wzbudzić Twoje zaufanie, nakłonić do uwierzenia w ich historię i przekonać do podjęcia określonych działań. Na co zwracać szczególną uwagę?

Ogłoszenia, które mogą świadczyć o rekrutowaniu do procederu prania pieniędzy, zazwyczaj gwarantują szybki i wysoki zysk, nieproporcjonalny do wykonywanych zadań.

Nie wymagają doświadczenia ani specjalistycznego wykształcenia.

Konkretne obowiązki zawodowe nie są opisane wprost, lecz przeważnie przedstawiane w kolejnych etapach rekrutacji.

Reklamujący oferty dla „mułów finansowych” często podają się za reprezentantów zagranicznych firm, którzy szukają lokalnych/krajowych przedstawicieli do działania w ich imieniu.

Jedynym wymaganiem jest posiadanie swojego konta bankowego, za pośrednictwem którego dokonuje się transakcji.

Jak reagować, żeby nie paść ofiarą przestępców?

Nie odpowiadaj na wiadomości z ofertami o wysokich zarobkach za prostą pracę. Nie otwieraj linków, jeśli nie masz pewności, na jakie strony Cię zaprowadzą.

Sprawdź dokładnie firmę, która zamieściła lub przesłała do Ciebie ofertę pracy. Przestępcy mogą podszywać się pod firmy, organizacje i instytucje. Czasami wykorzystują do tego fałszywe strony internetowe. Jeśli zainteresowała Cię oferta na określone stanowisko, najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z daną firmą i zapytaj, czy faktycznie prowadzi nabór.

Nie podawaj nikomu swoich danych osobowych czy wrażliwych. Zanim prześlesz informacje o sobie (np. wniosek aplikacyjny lub CV), sprawdź dokładnie ofertę oraz osobę, która kontaktuje się z Tobą. Upewnij się, czy rozmawiasz z przedstawicielem danej organizacji.

Nie podawaj numeru konta bankowego osobom, których nie znasz osobiście.

Nie udostępniaj nikomu danych logowania do bankowości elektronicznej czy danych typu numer PIN lub kod CVV. Nie pozwól, aby osoby postronne miały dostęp do Twoich danych i pieniędzy!

Nie wykonuj transakcji bankowych, jeśli nie masz pewności czego dotyczą. Z pozoru proste, niewinne przelewy mogą nie tylko powodować stratę Twoich pieniędzy, ale nieść ze sobą poważne konsekwencje, takie jak udział w praniu pieniędzy.

Wszelkiego rodzaju podejrzane zachowanie i nietypowe prośby, takie jak udostępnienie konta, założenie nowego zlecenia przelewów, jak również oferty, które są według ciebie fałszywe, zgłaszaj odpowiednim instytucjom (np. Policji lub administratorom strony).

Więcej informacji o procesie rekrutowania mułów i sposobach ochrony przed oszustami, znajdziesz na naszej stronie www.bezpiecznymiesiac.pl.