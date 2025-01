Podpisaliśmy kolejne porozumienia o współpracy Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj 20 stycznia Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podpisał porozumienie o współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz z Politechniką Rzeszowską. Podpisy pod dokumentami złożyli Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Michał Pudło oraz z Kuratorium Oświaty pani Dorota Nowak – Maluchnik i Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.

Współpraca w ramach porozumienia z Politechniką Rzeszowską, ma na celu umożliwienie pracownikom i studentom uczelni oraz lokalnej społeczności wzięcia udziału w zajęciach z funkcjonariuszami Zarządu w Rzeszowie CBZC, które powinny zmierzać do wzrostu poziomu świadomości i wiedzy na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

Ponadto, przybliży zagadnienia najczęstszych zagrożeń cybernetycznych, cyberprzestępstw oraz konsekwencji związanych z popełnieniem tych przestępstw. Przedmiotowa współpraca będzie również okazją do zdobycia i ukształtowania wiedzy z zakresu profilaktyki i prewencji związanej z cyberzagrożeniami. Politechnika Rzeszowska prowadzi na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki studia drugiego stopnia na kierunku informatyka, gdzie w ramach specjalizacji „cyberbezpieczeństwo i technologie chmurowe” studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie. Podpisanie porozumienia pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń między praktykami, którzy na co dzień zajmują się wykrywaniem zwalczaniem cyberprzestępczości, a naukowcami oraz transfer unikatowych kompetencji do studentów jako przyszłych specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym.

W dobie rosnącej cyberprzestępczości walka z zagrożeniami, które mogą dotknąć każdego użytkownika sieci, sprawia, że takie porozumienia to nie tylko nowa ścieżka edukacyjna, ale i krok w stronę bezpieczniejszej przyszłości dla wszystkich użytkowników Internetu.

Z kolei współpraca z rzeszowskim kuratorium, będzie prowadzona w zakresie edukacji, podnoszenia wiedzy i świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością oraz propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa, a także związanej z tymi zagadnieniami profilaktyki i prewencji.

Podpisane porozumienie pozwoli na prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych i profilaktycznych, kierowanych do uczniów, nauczycieli, pedagogów oraz rodziców. Zakłada także wsparcie merytoryczne w planowanych, organizowanych i wdrażanych wspólnie przedsięwzięciach, które będą popularyzować wiedzę w obszarze profilaktyki społecznej z zakresu cyberzagrożeń.

zdj. 1-4 CBZC

zdj. 5-10 B. Motyka