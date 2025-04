NAJWIĘKSZA OPERACJA W EUROPIE UDERZAJĄCA W PRZESTĘPCZOŚĆ O CHARAKTERZE PEDOFILSKIM. POLSKA POLICJA WŁĄCZYŁA DO DZIAŁAŃ 11 PAŃSTW! Data publikacji 09.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali osoby, które produkowały zdjęcia i filmy przedstawiające seksualne wykorzystanie małoletnich, prowadziły fora pedofilskie oraz udostępniały zgromadzone materiały. W czasie, gdy Polska sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, CBZC we współpracy z KGP zorganizowało międzynarodową operację „FEVER”. Zatrzymano łącznie 166 osób, w tym 98 w Polsce.

Do współpracy w przedmiotowej operacji, wspieranej przez Europol i J-CAT, Polska Policja zaprosiła Danię, Estonię, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Łotwę, Rumunię, Hiszpanię, Szwecję i Bułgarię. Swój udział na poziomie międzynarodowym miała Wielka Brytania (NCA) i Stany Zjednoczone (FBI), a także Departament Śledczy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) oraz Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC). W operacji uczestniczył także Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy z całego kraju.

FEVER była do tej pory największą operacją, którą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zorganizowało we współpracy z Komendą Główną Policji.

Polska Policja po raz kolejny mocno uderzyła w sprawców przestępstw o charakterze pedofilskim. Zatrzymani to m.in. osoby, które: produkowały zdjęcia i filmy przestawiające seksualne wykorzystanie małoletnich; prowadziły fora internetowe, na których wymieniały się zgromadzonym materiałem oraz doprowadzały osoby małoletnie do myśli samobójczych. Wśród sprawców byli również bliscy ofiar oraz osoby zaufania publicznego.

Aby jeszcze skuteczniej uderzyć w internetową przestępczość, działania CBZC prowadzone były wspólnie z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz z policjantami KSP i komend wojewódzkich z Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Wrocławia i Gorzowa Wielkopolskiego.

Niemal 600 policjantów brało udział w operacji na terenie kraju. Podczas przeszukań ujawnili oni liczne materiały o charakterze pedofilskim. Były to filmy i zdjęcia gromadzone na różnego rodzaju urządzeniach i nośnikach danych. Niestety były to też materiały z seksualnego wykorzystania dzieci w wieku niemowlęcym. W trakcie 159 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. komputery, twarde dyski, telefony i karty SIM – łącznie ponad 1700 urządzeń i nośników danych. Zabezpieczyli też ponad 520 tys. plików wideo i zdjęć o charakterze pedofilskim. Policjanci ujawnili także inne, zakazane przedmioty, takie jak narkotyki i 3 sztuki broni palnej, na które właściciel nie miał zezwolenia. Zatrzymano łącznie 98 osób w wieku od 22 do 78 lat.

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne posiadania, rozpowszechniania i produkowania treści o charakterze pedofilskim. W 48 przypadkach sądy zadecydowały o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów. Kara za publiczne prezentowanie treści pornograficznych wynosi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Jednym z elementów FEVER była operacja „Kidflix”, którą CBZC realizowało wspólnie z policją niemiecką. Służby dokonały zamknięcia jednej z największych pedofilskich platform streamingowych na świecie. Od kwietnia 2022 roku do marca br. na platformie zalogowało się około 1,8 miliona użytkowników na całym świecie. 11 marca br. serwer, na którym znajdowało się wówczas ok. 72 tys. filmów, zajęły władze niemieckie i holenderskie. Policjanci CBZC dotarli do 12 osób, które aktywnie korzystały z tego serwisu. Część z tych osób usłyszało zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich.

Komunikat w tej sprawie opublikował na swojej stronie internetowej Europol.

Działania CBZC polegały również na współpracy z biurem FBI. Służby wspólnie dotarły do członków jednego z największych międzynarodowych forów w ukrytych zasobach sieci Internet, którzy wymieniali między sobą materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Kilka osób usłyszało zarzuty posiadania i udostępniania nielegalnych plików.

Międzynarodowa operacja FEVER doprowadziła do ustalenia i zatrzymania łącznie 166 podejrzanych. Spośród nich aresztowano do tej pory 111 osób za udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci (CSAM).

Celem policjantów realizujących działania, było przede wszystkim zakończenie procederu krzywdzenia dzieci, dlatego zatrzymanie sprawców tych ohydnych przestępstw i doprowadzenie ich przed wymiar sprawiedliwości miało tu kluczowe znaczenie.

Wcześniejsze operacje realizowane na terenie kraju: „ANASTAZJA”, „BARBOSSA”, „CARLOS”, ”DAKOTA” i „ENOLA GAY” zostały przeprowadzone przez CBZC w latach 2022 – 2024. Większość przeprowadzonych przeszukań i realizacji opierała się na własnym materiale dowodowym i były poprzedzone wielomiesięcznym przygotowaniem. W trakcie pięciu dotychczas przeprowadzonych operacji przedstawiono zarzuty ponad 280 osobom w wieku 16 –78 lat. Zabezpieczono ponad 2 miliony plików o charakterze pedofilskim.

Wspólnym celem służb biorących udział w MIĘDZYNARODOWEJ OPERACJI FEVER było zwalczanie przestępczości internetowej o charakterze pedofilskim.

Trwają czynności związane z oględzinami zabezpieczone sprzętu i materiału w związku z powyższym prezentowane dane mogą wzrosnąć.