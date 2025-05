CBZC w ramach operacji PowerOFF udaremnia ataki DDoS Data publikacji 07.05.2025 Powrót Drukuj Przeprowadzono kolejne działania w ramach międzynarodowej operacji PowerOFF. Zatrzymano osoby, które wytwarzały programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa i odpłatnie udostępniały je w sieci Internet.

PowerOFF to trwająca, wieloaspektowa operacja dotycząca walki z platformami oferującymi sprzedaż usług subskrypcyjnych do ataków DDoS na wskazane domeny lub serwery. Bierze w niej udział 15 krajów: Australia, Brazylia, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Japonia, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Szwecja, Rumunia, Anglia i Stany Zjednoczone.

Funkcjonariusze z Zarządu w Bydgoszczy i Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości działając na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie, dokonali zatrzymania czterech osób, podejrzanych o odpłatne udostępnianie w sieci Internet oprogramowania służącego do przeprowadzania tzw. ataków DDoS. Taki atak polega na przeciążeniu serwera, usługi lub strony internetowej ogromną ilością zapytań lub danych, prowadząc do jej spowolnienia lub całkowitej niedostępności.

Policjanci na terenie województwa łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego dokonali zatrzymania czterech osób w wieku od 19 do 22 lat. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie prokurator, biorąc pod uwagę zgromadzony dotychczas materiał dowodowy oraz okoliczności ujawnione w toku przeprowadzonych czynności, przedstawił zarzuty wytwarzania programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstwa, zakładając, że uczynili sobie stałe źródło dochodu z tego przestępczego procederu. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto trzy z czterech osób usłyszały także zarzut prania pieniędzy, za co grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli m.in. komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, karty SIM oraz karty płatnicze i debetowe. Ujawnili i zabezpieczyli również sprzętowe portfele kryptowalutowe, na których znajdowały się kryptoaktywa w łącznej wysokości około 115 tys. złotych. Zabezpieczyli także gotówkę i pojazdy należące do zatrzymanych – łączna wartość zabezpieczonego mienia wyniosła ponad 200 tys. złotych.

Pełny komunikat Europolu zamieściliśmy pod tym linkiem.