Posiedzenie EuCB w Polsce Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj W dniach 12 – 14 maja br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej EuCB (European Clearing Board), która skupia Państwa Członkowskie UE współpracujące w obszarze innowacji i promowania nowoczesnych technologii w organach ścigania. Grupa została utworzona w 2020 r., na wniosek Szefów Jednostek Krajowych Europolu (HENU), w odpowiedzi na rosnącą rolę nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa. W przypadku Polski punkt kontaktowy EuCB zlokalizowany jest w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

EuCB stanowi grupę doradczą HENU i realizuje ścisłą współpracę z Laboratorium Innowacji Europolu. Współpraca w ramach EuCB odbywa się za pośrednictwem Krajowych Punktów Kontaktowych (SPoC) W przypadku Polski Punkt Kontaktowy EuCB zlokalizowany jest w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Głównym zadaniem Grupy jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, projektów i technologii, a także monitorowanie najnowszych trendów w tym obszarze. W ramach EuCB funkcjonują ponadto dedykowane podgrupy robocze, tzw. Core Groups oraz Strategic Groups, poświęcone poszczególnym zagadnieniom technologicznym, istotnym z punktu widzenia organów ścigania.

Wszelkie narzędzia opracowane w ramach grup roboczych i projektów, skierowanych do organów ścigania udostępniane są następnie do pobrania w Repozytorium Europolu, tzw, ETR – Europol Tool Repository. Polska uczestniczy obecnie w takich Core Groups jak. Grupa ds. Dużych Modeli Językowych, Grupa ds. Prewencji w Cyberprzestępczości, Grupa ds. Komputerów Kwantowych, Grupa ds. analizy otwartych źródeł, a także Grupa Strategiczna ds. Sztucznej Inteligencji. We wszystkich tych grupach udział bierze CBZC. Ponadto Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji uczestniczy w grupie eksperckiej ds. biometrii.

W ramach funkcjonowania EuCB zwoływane są cykliczne posiedzenia plenarne, które są organizowane przez państwo, aktualnie sprawujące Prezydencję w Radzie UE. Takie posiedzenie zostało w bieżącym roku zorganizowane w Polsce.

W pierwszym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu EuCB oraz spotkanie Zarządu z koordynatorami europejskich sieci współpracy w obszarze innowacji i nowych technologii w organach ścigania (m.in. sieci ENLETS, ENFSI, EACTDA, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego). W drugim dniu spotkania miała miejsce otwarta konferencja, z udziałem zarówno przedstawicieli Państw Członkowskich, jak również krajowych organów ścigania (m.in. Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, Prokuratura Krajowa), a także sektora prywatnego (DatWalk) oraz świata akademickiego (Politechnika Wrocławska). Konferencja stanowiła swego rodzaju forum wymiany doświadczeń, idei oraz nowatorskich koncepcji zarówno z perspektywy organów ścigania, jak i sektora prywatnego oraz akademickiego. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z bardzo ciekawą tematyką obejmującą zagadnienia m.in. z obszaru sztucznej inteligencji, analizy danych, komunikacji, kryminalistyki a także innowacyjnych podejść do realizacji współpracy operacyjnej organów ścigania. Zaprezentowana tematyka oraz projekty rozwijane przez organy ścigania, zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach członkowskich wyraźnie pokazują, że obszar nowych technologii nie już tylko domeną sektora prywatnego w tym podmiotów technologicznych, ponieważ sektor publiczny, w tym organy ścigania potrafi z powodzeniem wdrażać oraz eksperymentować z nowymi technologiami.

Przeprowadzone prelekcje i dyskusje odsłoniły jednak również drugie oblicze tego zagadnienia, obejmujące także poważne wyzwania z tym związane, tak jak np. obowiązki i wymagania wynikające z rozporządzenia unijnego dotyczącego sztucznej inteligencji. Niezależnie jednak od stojących wyzwań organy ścigania muszą podążać ścieżką rozwoju technologicznego, tak by zachować swoją skuteczność w intensywnie zmieniającym się ekosystemie bezpieczeństwa. W trzecim dniu posiedzenia odbyły się wewnętrzne warsztaty Punktów Kontaktowych EuCB, a także wybory nowego Zarządu.