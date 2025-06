Wspólne działania CBZC i KAS - rozbicie grupy przestępczej, która pod przykrywką działalności charytatywnej wyłudziła niemal 15 milionów złotych! Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali właścicieli fundacji, którzy wykorzystując ludzką wrażliwość i chęć niesienia pomocy, żerowali na krzywdzie dzieci.

Wrocławski Zarząd CBZC wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym, rozbił zorganizowaną grupę przestępczą, która pod przykrywką działalności charytatywnej wyłudziła blisko 15 milionów złotych. Pomoc dla chorych dzieci okazała się przykrywką dla bezwzględnego biznesu. To miała być fundacja niosąca nadzieję i wsparcie. Zamiast tego była dobrze zaplanowaną machiną oszustwa.

CBZC i Służby Skarbowe rozbiły kolejną fałszywą narrację „dobroczynności”.

Funkcjonariusze CBZC i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w ramach pracy operacyjnej ujawnili i zatrzymali osoby stanowiące trzon zorganizowanej grupy przestępczej, który był odpowiedzialny za wieloletnie wyłudzanie pieniędzy pod pozorem pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Od 2016 roku organizacja zebrała prawie 15 milionów złotych. Zatrzymani stosowali manipulację – wzbudzali współczucie, prowadząc działalność pod hasłami dobroczynności. Do prowadzenia fałszywych zbiórek zatrudniali osoby bezdomne, które po odbyciu „szkolenia” nauczone były, jak rozmawiać z potencjalnymi darczyńcami , jak wzbudzać litość i jak unikać odpowiedzi na niewygodne pytania.

Celem zbiórek była pomoc osobom w trudnej sytuacji rodzinnej i zebranie pieniędzy na leczenie chorych dzieci. Przeraża fakt, że przestępcy wykorzystali wizerunek dziecka, które już dawno temu przegrało z chorobą. Mimo to organizacja nadal „pomagała”, pokazując w Internecie wzruszające historie dotyczące tego dziecka i opłacając rachunki na symboliczne kwoty, tylko po to, by móc wykazać aktywność na koncie. Ponadto w jednym z przeszukanych mieszkań, funkcjonariusze wykryli również znaczne ilości substancji psychotropowych, przygotowanych do dystrybucji.

Oszuści wypłacali w gotówce pieniądze z datków lub przelewali je na rachunki bankowe. Lokowali pieniądze w luksusowe nieruchomości i pojazdy.

Łącznie zatrzymano 4 osoby w wieku od 34 do 74 lat – wcześniej znane organom ścigania z tytułu popełnianych przestępstw przeciwko mieniu. Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wprowadzania do obrotu środków odurzających oraz licznych oszustw podatkowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie na ponad 2 mln złotych oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych i w gotówce. Sprawcom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Wobec 3 podejrzanych Sąd Rejonowy zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań na okres trzech miesięcy. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Komunikat Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz tutaj.