Skuteczne działania CBZC

Data publikacji 04.07.2025 Zatrzymany mężczyzna posiadał nośniki danych ze znaczną ilością plików zawierających treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Posiadał także narkotyki, kilka jednostek broni palnej i amunicję oraz materiały wybuchowe i zapalniki, których ewentualna detonacja mogła doprowadzić do zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób.

Policjanci Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w wyniku własnych ustaleń zatrzymali na terenie woj. podlaskiego 36-letniego mężczyznę, zajmującego się dokonywaniem przestępstw polegających na posiadaniu i rozpowszechnianiu plików zawierających treści przestawiające seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM). W ramach przeprowadzonych czynności operacyjnych i procesowych policjanci dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, w wyniku którego ujawnili nośniki danych ze znaczną ilością plików zawierających treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, a także ok. 30 g marihuany, kilka jednostek broni palnej i amunicję, materiały wybuchowe i zapalniki oraz zestawy wytrychów i urządzeń służących do otwierania zamków patentowych.

Na tym etapie postępowania zatrzymanemu przedstawiono zarzuty posiadania i rozpowszechniania plików zawierających treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci oraz posiadania środków odurzających, za co grozi nawet do 15 lat pozbawiania wolności. Sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Trwają czynności polegające na weryfikacji czynów zabronionych, popełnionych przez zatrzymanego, co na dalszym etapie prowadzonego śledztwa, może pozwolić na postawienie kolejnych zarzutów.

Była to kolejna realizacja policjantów Zarządu w Białymstoku CBZC, którzy w czasie trwania międzynarodowej akcji FEVER, wytypowali kolejnego podejrzanego. Z uwagi na charakter sprawy, do tej pory prowadzili czynności operacyjne oraz gromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie kolejnego przestępcy.

Do działań zaangażowano funkcjonariuszy KMP w Łomży, PSP oraz Samodzielny Pododdział Kontterrorystyczny Policji w Białymstoku. Po zabezpieczeniu materiałów wybuchowych, niezbędnym było użycie specjalistycznego sprzętu transportowego oraz grupy minersko – pirotechnicznej, w celu zabezpieczenia i transportu materiałów wybuchowych, następnie dokonania oględzin i ostatecznie zdetonowanie.

Sprawa ma charakter złożony i rozwojowy, dlatego niewykluczone są dalsze zatrzymania. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku.