CBZC zatrzymuje sprawców włamania do systemu zarządzania strefą płatnego parkowania Data publikacji 14.07.2025 Powrót Drukuj Przestępcy w zaledwie 6 dni wygenerowali 1102 fałszywe zawiadomienia należności za nieopłacony postój pojazdów. Działali na terenie 9 województw. Oszukali w ten sposób 274 osoby.

Potwierdza się to, że nikt nie może czuć się bezkarny. Upływający czas wcale nie płynie na korzyść przestępców. Tygodnie, a nawet miesiące wytężonej pracy policjantów CBZC, to czas zbierania materiałów niezbędnych do realizacji sprawy.

Policjanci Zarządu w Szczecinie Cetralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podczas trzeciej realizacji w prowadzonej sprawie, zatrzymali obywatela Polski na terenie województwa zachodniopomorskiego, podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie (w kwietniu 2024 roku) włamali się do systemu zarządzania strefą płatnego parkowania i przejęli należności za nieopłacony postój pojazdów. Łącznie (w zaledwie 6 dni) oszuści wygenerowali 1102 fałszywe zawiadomienia. 274 osoby dokonały płatności na podstawione rachunki bankowe. W przypadku 111 osób środki zostały zablokowane i wróciły do nadawców.

Fałszywe zawiadomienia były wystawiane na terenie całego kraju – obejmowały 9 województw: zachodniopomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie oraz opolskie.

Grupa przestępcza zajmowała się również dokonywaniem oszustw za pośrednictwem znanej platformy społecznościowej. Po przejęciu konta, przy wykorzystaniu jednego z komunikatorów, sprawcy przesyłali wiadomości do znajomych i osób bliskich z prośbą o wsparcie finansowe. Liczba osób pokrzywdzonych jest szacowana na co najmniej kilkaset osób.

Zatrzymany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz licznych oszustw, za co grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych policjanci ujawnili i zabezpieczyli środki zgromadzone w portfelach kryptowalutowych oraz środki odurzające.

W ramach prowadzonego przez kilka miesięcy śledztwa, przy współpracy z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie, łącznie w sprawie zatrzymano 6 osób i dokonano zabezpieczenia majątkowego na kwotę ponad 362 tys. złotych. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pozostali podejrzani zostali objęci dozorem Policji połączonym z zakazem opuszczania kraju.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że jeden z podejrzanych w roku 2024 zrealizował na rachunku bankowym 4120 transakcji na łączną kwotę ponad 393 tys. złotych. Środki finansowe z działalności przestępczej lokował na kryptowalutowym kasynie internetowym, przez które przeszło ponad 1,7 mln amerykańskich dolarów.

Sprawa jest rozwojowa, dlatego niewykluczone są dalsze zatrzymania.