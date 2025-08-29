Poszukiwany dwoma listami gończymi mężczyzna zatrzymany na terenie Niemiec Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przejęli zatrzymanego na terenie Niemiec 29-letniego obywatela Polski. Mężczyzna był poszukiwany od 2022 roku, dwoma listami gończymi oraz objęty Europejskim Nakazem Aresztowania za szereg poważnych przestępstw o charakterze pedofilskim, w tym zgwałcenia za pośrednictwem Internetu, dwóch małoletnich dziewcząt w wieku poniżej 15 lat.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna posługując się fałszywymi profilami na popularnych portalach społecznościowych nawiązywał kontakty z małoletnimi oraz stopniowo zdobywał ich zaufanie. Działania mężczyzny miały charakter tzw. child groomingu (uwodzenie dziecka w sieci) i prowadziły do przesyłania przez nastolatki intymnych zdjęć, które służyły jako element szantażu. Podejrzany groził upublicznieniem zdjęć w sieci i zmuszał małoletnie do dalszego przesyłania zdjęć i filmów o charakterze pornograficznym. Pozyskane w ten sposób materiały mężczyzna rozpowszechniał na zamkniętym forum pedofilskim.

Funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie CBZC wspólnie z Podkarpackim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, analizując ślady cyfrowe i prowadząc skomplikowane działania operacyjne zidentyfikowali sprawcę mimo stosowanych przez niego zabezpieczeń. Ustalono, iż mężczyzna od pewnego czasu ukrywa się na terenie Holandii, Niemiec i poszukiwany jest już listem gończym za przestępstwa seksualne w związku z orzeczonym wyrokiem bezwzględnego pozbawienia wolności.

Aby utrudnić swoje namierzenie podejrzany posługiwał się fałszywymi danymi, zmieniał adresy swojego miejsca pobytu i zatrudnienia oraz posługiwał się podrobionymi dokumentami tożsamości. W tym czasie aktywnie korzystał też ze stron pedofilskich.

Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej oraz wzajemnej wymianie informacji w maju br. 29-latek został zatrzymany na terenie Niemiec. Po zakończeniu procedur prawnych i przychyleniu się przez niemiecki sąd do wniosku ekstradycyjnego, mężczyzna został przekazany stronie polskiej i umieszczony w Areszcie Śledczym.

Podejrzany usłyszał zarzuty m.in. za zgwałcenie małoletnich dziewcząt za pośrednictwem Internetu, sprowadzanie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, a także podszywania się pod inne osoby.