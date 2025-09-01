Kolejni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej handlujący w sieci podrabianymi farmaceutykami zatrzymani Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 3 kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej handlujących w sieci podrabianymi farmaceutykami. To kontynuacja działań rozpoczętych na wiosnę b.r. Grupa w trakcie swojej przestępczej działalności zrealizowała ponad 2 000 przesyłek z podrabianymi farmaceutykami, o czarnorynkowej wartości przekraczającej 8 milionów złotych. Łącznie w sprawie występuje już 14 podejrzanych.

Policjanci Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, prowadzą powierzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwo, dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się od co najmniej jednego roku na terenie Poznania i innych miejscowości, wytwarzaniem sfałszowanych produktów leczniczych w postaci leków hormonalnych oraz sfałszowanej substancji czynnej w postaci sterydów anabolicznych, a następnie ich sprzedaż w Internecie, z wykorzystaniem mediów społecznościowych lub komunikatorów.

Pod koniec sierpnia, policjanci Zarządu w Katowicach CBZC, przy wsparciu Zarządu w Katowicach CBŚP, przeprowadzili na terenie województw: warmińsko – mazurskiego, dolnośląskiego i małopolskiego działania, których efektem było zatrzymanie 3 kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta w trakcie swojej przestępczej działalności zrealizowała ponad 2 000 przesyłek z podrabianymi farmaceutykami, o czarnorynkowej wartości przekraczającej 8 milionów złotych. Ze względu na charakter procederu i jego masową skalę, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej swoją działalnością sprowadzili zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.

Trójce zatrzymanych mężczyzn przedstawiono zarzuty karne udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu szkodliwych dla zdrowia środków farmaceutycznych należących do grup S1, S2 lub S4, załącznika nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie, potocznie zwanymi „sterydami”.

Policjanci przeprowadzili 9 przeszukań, podczas których zabezpieczono nielegalne farmaceutyki. Sprawa jest rozwojowa.