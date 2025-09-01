Ujawnienie treści pornograficznych z udziałem małoletnich Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w wyniku prowadzonych czynności służbowych i zgromadzonych w ramach pracy operacyjnej materiałów ustalili, że mężczyzna zamieszkały w województwie łódzkim może dopuszczać się przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich.

Podczas przeszukania policjanci ujawnili i zabezpieczyli w mieszkaniu 41-letniego mężczyzny różnego rodzaju nośniki danych, komputer oraz telefony komórkowe, na których łącznie znajdowało się ok. 220 filmów oraz niemal 30 zdjęć zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich w wieku do 15 lat.

Mężczyzna usłyszał między innymi zarzut popełnienia przestępstwa z art. 202 § 3 k.k., to jest posiadania w celu rozpowszechniania oraz rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, za co grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi zastosowano wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew w Łodzi.