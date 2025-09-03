Kolejne zatrzymania za oszustwa vishingowe! Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejną osobę w sprawie dotyczącej oszustw polegających na wyłudzaniu pieniędzy poprzez wykonywanie połączeń telefonicznych i podszywanie się pod inne osoby. Grupa przestępcza dokonała oszustw oraz usiłowania oszustw na łączną kwotę 1,8 mln złotych.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach prowadzili śledztwo, dotyczące udziału zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie województwa śląskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego i małopolskiego. Grupa trudniła się wyłudzaniem pieniędzy poprzez wykonywanie połączeń telefonicznych, a następnie podszywaniem się pod członków rodziny lub funkcjonariuszy policji. Informowali o fikcyjnym zdarzeniu – wypadku drogowym z ich udziałem i przekonywali o potrzebie szybkiego przekazania im pieniędzy na opłacenie adwokata.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych policjanci ujawnili i zabezpieczyli telefony komórkowe oraz komputery, a także środki odurzające (ponad 1300 tabletek tzw. ecstasy).



W toku prowadzonego śledztwa zatrzymano łącznie 6 podejrzanych w wieku od 26 do 44 lat (w tym kobietę), którym przedstawiono odpowiednio zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania środków odurzających, licznych oszustw oraz usiłowania oszustw – łącznie ok. 30 zarzutów.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko podejrzanym. Wobec 5 mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Kielcach.