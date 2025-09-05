Ponad 1,5 tys. oszukanych na BLIK. Kolejni podejrzani w rękach cyberpolicjantów Data publikacji 05.09.2025 Powrót Drukuj 7 kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 6 mężczyzn i kobieta wyłudzali pieniądze poprzez pozyskiwanie kodów BLIK w zamian za fikcyjne ogłoszenia zamieszczane w sieci. Oszukali w ten sposób ponad 1,5 tys. osób na łączną sumę strat ponad 3 mln złotych!

Przestępcy, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej mieli jasno określony podział ról. Część osób odpowiadała za przejmowanie lub zakładanie fikcyjnych kont na popularnych portalach sprzedażowych lub społecznościowych i wystawianie ogłoszeń z różnymi przedmiotami. Następnie poprzez przesyłanie linków do podstawionych stron wyłudzali kody szybkich płatności BLIK. Inni członkowie grupy przestępczej wypłacali środki pieniężne i lokowali je bądź to na inne konta bądź w kryptowaluty. Podejrzani działali na terenie całego kraju.

Policjanci zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat i kobietę w wieku 29 lat, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i licznych oszustw. Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za wymienione przestępstwa grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Działania realizowane były na terenie 6 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli komputery, telefony i dyski a także sportowe auto o wartości 150 tys. zł.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi. Do tej pory łącznie aresztowano 16 osób.