Narkotyki warte blisko milion złotych nie trafią na rynek. Policjanci Zarządu w Rzeszowie CBZC rozbili grupę przestępczą Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prowadzą jedno z bardziej złożonych śledztw ostatnich miesięcy. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała darknet i szyfrowaną komunikację do wprowadzania do obrotu narkotyków na terenie całego kraju. Zabezpieczono ok. 20 kg narkotyków oraz ponad 25000 tabletek ecstasy o czarnorynkowej wartości ok. miliona złotych.

Według ustaleń śledczych, członkowie grupy handlowali m.in. marihuaną, tabletkami ecstasy, mefedronem, haszyszem, kokainą, MDMA oraz LSD. Transakcje były realizowane przez system automatów przesyłkowych, specjalnie przygotowane przesyłki oraz płatności za pomocą kryptowalut. Takie metody pozwalały podejrzanym unikać namierzenia mimo, że proceder miał ogólnopolski zasięg.



W ostatnich dniach policjanci przeprowadzili kolejne działania, które objęły województwa: małopolskie, mazowieckie i dolnośląskie. Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 27 do 36 lat. To kolejny etap tej sprawy, w której obecnie figuruje dziewięciu podejrzanych, a 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Funkcjonariusze przeprowadzili w sumie 20 przeszukań. Podczas czynności zabezpieczono kilkanaście komputerów, telefony komórkowe, przedmioty służące do próżniowego pakowania narkotyków, pełny zestaw akcesoriów do przygotowywania przesyłek, a także różnego rodzaju narkotyki o łącznej wadze ok. 20 kg oraz ponad 25000 tabletek ecstasy o czarnorynkowej wartości ok. miliona złotych.

W sprawie zabezpieczono dotychczas 140000 zł. Jak podają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.