Fałszywe inwestycje - funkcjonariusze CBZC rozpracowali międzynarodową grupę przestępczą Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj W wyniku skoordynowanych działań prokuratury oraz Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy współudziale Zarządów z Radomia oraz Gorzowa Wielkopolskiego, rozbito grupę przestępczą odpowiedzialną za prowadzenie nielegalnych platform inwestycyjnych. Śledztwo, które objęło platformy takie jak Agricole Trade, Partner Groupe, Pariba Group, Global Maxis oraz Riva Financial Systems, ujawniło przestępcze działania, które doprowadziły do wyłudzenia około 75 milionów złotych od ponad 1500 osób. W wyniku zatrzymań i przeszukań zabezpieczono mienie o wartości 5 milionów złotych, w tym kryptowaluty oraz dobra luksusowe takie jak biżuterię czy samochody.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem krakowskiej prokuratury przy współpracy z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Krakowie Balicach, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, która prowadziła nielegalne platformy inwestycyjne symulujące transakcje na rynku FOREX. Grupa docierała do polskich inwestorów z wykorzystaniem centrów telefonicznych znajdujących się poza terytorium RP oraz podmiotów imitujących legalną działalność gospodarczą. Używając zaawansowanych metod socjotechnicznych, w tym witryn internetowych wyposażonych w funkcję obsługi kont użytkowników i wizualizujących wzrosty zysków, sprawcy wyłudzali znaczne sumy pieniędzy. Pokrzywdzeni manipulowani przez telefonicznych konsultantów zaciągali także kredyty oraz pożyczki.

W wyniku realizacji Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego i szeroko zakrojonych działań, w tym przeszukań oraz zatrzymań, udało się ujawnić szczegóły funkcjonowania przestępców. Podczas śledztwa zabezpieczono mienie o łącznej wartości 5 milionów złotych, w tym kryptowaluty, samochody oraz kosztowności. Ponadto, podjęto działania mające na celu zabezpieczenie dodatkowych aktywów w kryptowalutach, których wartość szacowana jest na ponad 5 milionów dolarów.

Do tej pory zatrzymano 11 osób. Wśród nich znajdują się obywatele obcego państwa, w tym pełniący kluczowe role w grupie przestępczej byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Śledztwo objęło osoby posługujące się fałszywymi tożsamości oraz wykorzystywanie technologii do przejmowania zdalnej kontroli nad komputerami i telefonami ofiar.

Wobec ośmiu z zatrzymanych osób zastosowano tymczasowe aresztowanie. Planowane są kolejne zatrzymania, a samo śledztwo będzie kontynuowane w ścisłej współpracy ze służbami z innych krajów. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Apelujemy do wszystkich osób, które zostały oszukane przez sprawców wykorzystujących przynajmniej jedną z pięciu wymienionych w komunikacie platform inwestycyjnych o kontakt pod adresem mailowym: pp.krakow@cbzc.policja.gov.pl