Fałszywymi alarmami od lat paraliżowali pracę urzędów i instytucji Data publikacji 17.11.2025

Wielomiesięczne czynności operacyjne i analityczne doprowadziły funkcjonariuszy CBZC do zatrzymania 7 mężczyzn podejrzanych o wywoływanie ponad 380 fałszywych alarmów, do ponad 1500 obiektów, w wyniku których ewakuowano niemal 12 tys. osób. Podejrzani usłyszeli łącznie kilkadziesiąt zarzutów karnych m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu w tym o charakterze terrorystycznym, gróźb karalnych, tworzenia fałszywych dowodów i posiadania materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. To dopiero początek sprawy, ponieważ zatrzymani mężczyźni typowani są do wywołania kilkunastu tysięcy fałszywych alarmów na instytucje państwowe, urzędy, szpitale i inne podmioty.

Wielomiesięczne działania zarówno operacyjne, jak i procesowe policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządów w Poznaniu, Kielcach, Katowicach i Bydgoszczy doprowadziły do zatrzymania 7 osób, podejrzanych o wywoływanie drogą mailową ponad 380 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków bombowych i gróźb karalnych kierowanych m.in. wobec polityków, prezydentów miast, komendantów jednostek policji i innych służb mundurowych czy prokuratorów.

Instytucje, jakie zostały zaatakowane to m.in. szpitale, sądy, jednostki Policji, szkoły, Kancelaria Prezydenta, prokuratury, muzea i urzędy. Kaskadowa informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego powoduje podjęcie szerokich działań przez służby, wymaga intensywnych działań policjantów i ich ogromnego zaangażowania. Celem podejrzanych było sparaliżowanie funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej, a ich działania mogły w realny sposób wpłynąć na życie i zdrowie wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach.

W komputerze jednego z podejrzanych znaleziono dziesiątki tysięcy adresów mailowych przygotowanych do wysyłki do różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej: szkoły, prezydenci miast, politycy i inne podmioty.

Przed kilkoma laty, w trakcie trwających matur, mieliśmy do czynienia z ogromną liczbą przypadków, liczoną w tysiącach, fałszywych alarmów bombowych. Powodowało to poważne zakłócenia w pracy instytucji i służb, ewakuację budynków czy sprawdzenie pirotechniczne. W tym kontekście fakt posiadania u jednego z podejrzanych o fałszywe alarmy specjalnego folderu, zatytułowanego „SZKOŁY”, nabiera wymownego znaczenia.

Fałszywe alarmy bombowe są poważnym przestępstwem ściganym z urzędu, za które grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, a także ogromne konsekwencje finansowe. W ramach realizacji tej sprawy badany jest wątek wpływu obcych służb oraz ewentualnego inspirowania działań podejrzanych przez te służby.

Zarząd w Poznaniu CBZC

W ramach szeroko zakrojonych czynności pod nadzorem Prokuratura Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, Policjanci zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali sprawcę gróźb karalnych kierowanych wobec osób pełniących funkcje publiczne oraz fałszywych alarmów bombowych m.in. do placówek medycznych, oświatowych, lotniska oraz związki wyznaniowe i religijne na terenie kraju i za granicą.

Podejrzany od 2021 roku pozostawał nieuchwytny. Skutecznie wykorzystywał narzędzia i techniki anonimizacji w Internecie, które uniemożliwiały jego wykrycie, określał się jako cyberterrorysta.

Podejrzany chwalił się swoimi czynami o charakterze terrorystycznym na wszelkiego rodzaju portalach społecznościowych oraz forum internetowym o tematyce przestępczej. Wysyłając alarmy, wykorzystywał dane osób związanych z cyberbezpieczeństwem, swoich rywali, a także dziennikarzy oraz publicystów, starając się narazić ich na odpowiedzialność karną.

W wyniku szeroko zakrojonych działań funkcjonariuszy Zarządu w Poznaniu CBZC udało się ustalić personalia sprawcy oraz doprowadzić do zatrzymania i zabezpieczenia materiału dowodowego.

Zarząd w Bydgoszczy CBZC

Policjanci prowadzą śledztwo powierzone przez Prokuraturę Rejonową Lublin Północ w Lublinie. W ramach podjętych działań funkcjonariusze ustalili, że w okresie od marca do września b.r. przesłano co najmniej 40 kaskadowych wiadomości mailowych z informacją o podłożeniu ładunku bombowego do ponad 500 adresatów.

Policjanci zatrzymali dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty karne dotyczące wywołania fałszywego alarmu, kradzież tożsamości i gróźb karalnych, Wobec jednego z podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Instytucje, jakie padły ofiarą ataków to szpitale, placówki oświatowe, prokuratury, jednostki Policji i służb specjalnych. Ponadto drogą mailową kierowane były groźby wobec prokuratorów, komendantów Policji czy polityków.

Podejrzani poprzez swoje działania chcieli wywołać dużą reakcję służb. Doprowadzali do celowego fałszywego zawiadamiania służb o poważnych przestępstwach, takich jak porwania, strzelaniny lub podłożenie bomby. Jeden z zatrzymanych kierował działania służb na inne osoby, podszywając się pod nie, realizował również różnego rodzaju zamówienia do miejsc zamieszkania wybranych osób.

Zarząd w Katowicach CBZC

Funkcjonariusze prowadzą śledztwo powierzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. W ramach śledztwa ustalono, że zatrzymany na terenie woj. zachodniopomorskiego 19-latek usłyszał zarzuty za wysyłanie fałszywych alarmów bombowych do wielu instytucji m.in. jednostek Policji, jednostek innych służb mundurowych, kierowanie gróźb karalnych do komendantów wojewódzkich i miejskich Policji, prezydentów miast i prokuratur, posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich.

Mężczyzna nękał także wybrane osoby w ten sposób, że zamawiał w ich miejsce zamieszkania różnego rodzaju towary: np. sprzęt RTV i AGD czy jedzenie.

Warto wskazać, że mężczyzna w maju 2023 roku, został zatrzymany przez policjantów KMP Bielsko-Biała, jako podejrzany o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych w jednej z bielskich szkół. Jego działania miały być formą zemsty za przegraną w jedną z popularnych wśród młodzieży gier internetowych z uczniem wspomnianej szkoły. Przestępstwa te popełnił jeszcze, kiedy był osobą nieletnią.

Zarząd w Kielcach CBZC

Funkcjonariusze prowadzący śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 (na terenie woj. mazowieckiego) i 20 lat (na terenie woj. dolnośląskiego), podejrzanych o wysyłanie kilkudziesięciu fałszywych wiadomości mailowych z informacją o podłożonym ładunku bombowym. Nagrodą za ich działania była wirtualna waluta do zakupu w grze lub awansowali w hierarchii grupy. Jak ustalili policjanci, podejrzani wywołali nie mniej niż 100 alarmów do 60 różnych obiektów.

Swoje działania realizowali poprzez wysyłanie, a także nakłanianie innych, najczęściej osoby nieletnie, poznane na popularnej wśród młodzieży grze, do przesyłania przygotowanych wiadomości w celu wywołania alarmu w konkretnie wskazanym miejscu. Następnie komunikacja przenosiła się na zamknięte grupy, na znanym wśród młodych portalu internetowym i tam instruowali jak dokonać fałszywego alarmu bombowego. Na obecną chwilę trzech ustalonych nieletnich odpowie za swoje czyny przed Sądem Rodzinnym.

Wśród zarzutów jakie usłyszeli zatrzymani, są m.in. groźby karalne kierowane wobec prezydentów i burmistrzów miast, polityków lub innych osób.