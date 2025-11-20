Handlowali w sieci narkotykami – zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczość wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się dystrybucją znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych przy pomocy stworzonego w tym celu sklepu internetowego a także za pośrednictwem komunikatora, który służył jako główne narzędzie komunikacji z klientami i członkami grupy.

Członkowie rozpracowywanej grupy przestępczej, korzystali z zaawansowanych metod kamuflowania swojej tożsamości, miedzy innymi przy użyciu szyfrowanych kanałów, botów do automatyzacji zamówień, fałszywych kont czy płatności w postaci kryptowalut. Przestępcy korzystali również z tzw. „dead dropów” czyli metody dostawy narkotyków bez konieczności fizycznego spotkania dostawcy i odbiorcy.

W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy działań operacyjno-rozpoznawczych oraz współpracy z policjantami Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, dokonano rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej co pozwoliło na uzyskanie materiału dowodowego umożliwiającego przeprowadzenie na początku listopada b.r. na terenie Wrocławia zatrzymań członków zorganizowanej grupy przestępczej.

W ramach podjętych działań zatrzymano głównego figuranta, a następnie pozostałych członków grupy przestępczej – w sumie 7 osób. Przeprowadzono 5 przeszukań lokali mieszkalnych i samochodów używanych przez członków grupy jako miejsca służące do przechowywania narkotyków. W wyniku tych czynności ujawniono znaczne ilości różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci m.in. ketaminy, klefedronu, alfa-PVP, amfetaminy, kokainy, MDMA czy metamfetaminy. W sumie to ponad 2,6 kg narkotyków.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie 6 osobom zatrzymanym, prokurator przedstawił zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: wprowadzania do obrotu środków odurzających substancji psychotropowych, udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także posiadania znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W trakcie czynności zabezpieczono także pieniądze w kwocie 30 tysięcy zł., a także 76 banknotów 500 złotowych noszących cechy sfałszowania. Na wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście zastosował wobec 6 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztów.