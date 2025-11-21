25 tys. kart SIM użyli podejrzani przy oszustwach na masową skalę Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę operatorów telekomunikacyjnych z terenu Polski oraz generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego za pomocą bramek FCT. Straty jakie ponieśli operatorzy sięgają niemal 1,3 mln zł.

Przestępczy proceder prowadzony był w latach 2022-2024 przy wykorzystaniu urządzeń typu simbox, bramek internetowych wprowadzających ruch sieciowy, a także przy wykorzystaniu kart SIM operatorów telekomunikacyjnych z terenu Polski jak i operatorów zagranicznych.

Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że ruch sieciowy nie był autoryzowany i nadzorowany przez operatorów telekomunikacyjnych, co generowało straty u operatorów telekomunikacyjnych z tytułu międzynarodowych opłat telekomunikacyjnych, a nadto mógł służyć do kamuflowanych połączeń telekomunikacyjnych, wpływając na bezpieczeństwo państwa. Straty operatorów sięgają kwoty niemal 1,3 mln zł. Z aktualnie zebranego materiału dowodowego wynika, że sprawcy wykorzystywali niemal 25 tys. kart SIM zarejestrowanych na fałszywe dane różnych osób, w większości pochodzenia ukraińskiego.

W wyniku przeprowadzonych pod koniec października 2025 r. działań zatrzymano na terenie województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego pięciu mężczyzn i jedną kobietę, obywateli polskich, powiązanych z przedmiotowym procederem przestępczym. Przeprowadzono także 21 przeszukań miejsc powiązanych z podejrzanymi w tej sprawie. W ramach wykonanych czynności zabezpieczono liczne elementy infrastruktury wprowadzającej nielegalny ruch sieciowy m.in. simbox, bramki FCT, karty SIM, nośniki danych, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe.

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne tj. fałszowania danych informatycznych, zakłócenia systemu komputerowego, oszustwa komputerowego oraz generowania sztucznego ruchu i niezgodnej z prawem modyfikacji informacji adresowej.

Po ogłoszeniu zarzutów przez prokuratora i przesłuchaniach podejrzani zostali zwolnieni. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju i dozoru Policji. Sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.