Kolejni członkowie grupy handlującej w sieci podrabianymi farmaceutykami zatrzymani Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w ramach powierzonego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwa, dokonali zatrzymania siedmiu osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem sfałszowanych produktów leczniczych w postaci podrobionych leków hormonalnych oraz sterydów anabolicznych, które następnie oferowane były do sprzedaży w Internecie i na platformach społecznościowych.

Podrabiane produkty farmaceutyczne zamawiane były przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych i trafiały do klientów na terenie całej Polski a nawet za granicę, w postaci paczek za pośrednictwem firm kurierskich. Osoby biorące udział w przestępczym procederze stworzyły własną markę, znaki handlowe, opakowania wraz z hologramami i kodami QR, które po zeskanowaniu odsyłały na domenę internetową sprawców.



W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy działań operacyjno-rozpoznawczych, dokonano rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej i uzyskano materiał dowodowy, który umożliwił przeprowadzenie w połowie listopada b.r. na terenie kilku województw zatrzymań członków zorganizowanej grupy przestępczej. W trakcie przeprowadzonych działań zatrzymano 7 osób i dokonano 9 przeszukań lokali mieszkalnych oraz samochodów. W wyniku tych czynności ujawniono znaczne ilości różnego rodzaju produktów farmaceutycznych, m.in. dozwolonych tylko do zakupu w aptece stacjonarnej i tylko z przepisu lekarza, leków na cukrzycę czy produktów leczniczych należących do grupy S2, załącznika nr 1 do Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Dopingu w Sporcie, (Glow GHK-Cu, Trizepatide, Retatrutide, BPC 157&TB 500).



Zabezpieczono także gotówkę w łącznej kwocie ok. 300 tysięcy zł. oraz środki na rachunkach bankowych jednej z osób zatrzymanych w kwocie ponad 200 tysięcy zł. a ponadto samochód o wartości 110 tysięcy zł. Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, która przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób a następnie zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.



Była to trzecia realizacja w przedmiotowej sprawie, łącznie od początku prowadzonego postępowania zatrzymano już 20 osób w tym osobę kierującą grupą. Działania od samego początku wspierane są przez śledczych z Zespołu Analityczno – Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Planowane są kolejne zatrzymania.