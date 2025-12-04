GAME OVER – największa operacja CBZC przeciwko przestępstwom o charakterze pedofilskim Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj 100 podejrzanych w tym 5 o produkowanie treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w przeprowadzonej w drugiej połowie listopada akcji pod krypt. „Game Over”. W efekcie prowadzonych na terenie całego kraju działań, zatrzymano 100 osób, którym przedstawiono również inne zarzuty o charakterze pedofilskim m. in. posiadania i rozpowszechniania treści CSAM. To już kolejna, 7 operacja CBZC przeciwko przestępczości o charakterze pedofilskim w Polsce!

W drugiej połowie listopada, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili kolejną operację wymierzoną p-ko osobom produkującym, posiadającym i rozpowszechniającym materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich pod krypt. „GAME OVER”. Operacja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz z prokuratorami terenowymi z całego kraju. Do udziału w operacji dołączył Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a działania wspierali policjanci z komend wojewódzkich i powiatowych Policji.

W efekcie przeprowadzono ponad 170 przeszukań, zatrzymano 100 osób, wobec których, w 37 przypadkach sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu. W trakcie operacji zabezpieczono 1655 urządzeń sprzętu teleinformatycznego i nośników danych, na których po wstępnej analizie ujawniono nie mniej niż 600 tys. plików z CSAM (Child Sexual Abuse Material) oraz zoofilią. Podczas czynności przeszukania, u niektórych osób ujawniono również narkotyki, broń palną i amunicję.

Osoby zatrzymane to mężczyźni w wieku od 18 do 70 lat. 102 osoby usłyszały zarzuty głównie z art. 202 par.3 oraz 202 par.4a k.k., (posiadanie, rozpowszechnianie i produkowanie nielegalnych treści) a w dwóch przypadkach również z 197 i 199 k.k. (zgwałcenie i doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej).

Czas operacji przypadał również na dzień 19 listopada, czyli Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, co wpisuje się w ideę sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.

Wśród zatrzymanych znaleźli się:

38-letni mężczyzna, który był autorem nagrań przedstawiających seksualne wykorzystanie dziecka z jego najbliższego otoczenia rodzinnego. Mężczyzna okazał się jednym z 10 najbardziej aktywnych producentów i dystrybutorów treści CSAM z terenu Polski. Nielegalne treści zamieszczał na kilku forach pedofilskich;

46 latek, który dopuścił się innej czynności seksualnej wobec 5 dzieci w wieku od 3 do 9 lat z tzw. „zaprzyjaźnionych” rodzin. Dodatkowo, na zabezpieczonych u zatrzymanego nagraniach ujawniono treści, na których poddaje się innym czynnościom seksualnym z ok. 10-letnim chłopcem;

mężczyzna, który podżegał matkę dziecka do obcowania płciowego z jej małoletnim, 9-letnim wówczas synem, oraz dopuszczenia się wobec niego innej czynności seksualnej. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że proceder mógł trwać około czterech lat;

blisko 40-letni mężczyzna, który utrwalał treści seksualne z wykorzystania 10-letniej pasierbicy, którą opiekował się pod nieobecność matki;

mężczyzna, który rejestrował treści o podłożu seksualnym, z małoletnimi chłopcami poznanymi w pobliżu miejsca swojego zamieszkania;

prowadzone czynności, doprowadziły również do identyfikacji dwóch małoletnich ofiar szantażu ze strony sprawców, których celem było uzyskanie ich nagich wizerunków (grooming i sextortion), a następnie rozpowszechnianie ich w środowiskach pedofilskich. Funkcjonariusze dotarli do ofiar, aby upewnić się , że przestępczy proceder został przerwany

W ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych 7 operacji przeprowadzono blisko 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt.

CBZC zabezpieczyło ponad 2,5 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM!

