Podejrzany o wywoływanie fałszywych alarmów zatrzymany przez policjantów CBZC w ciągu 5 godzin Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 43-letniego mieszkańca Gliwic podejrzanego o masowe wysyłanie fałszywych alarmów bombowych. Zatrzymanie nastąpiło w niespełna 5 godzin od momentu podjęcia czynności służbowych. Podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Na początku grudnia b.r. funkcjonariusze Wydziału Obsługi Całodobowej Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, otrzymali informację o zagrożeniu terrorystycznym polegającym na deklarowaniu podłożenia ładunków wybuchowych w obiektach publicznych na terenie Polski. Wiadomość została wysłana do odbiorców wielu urzędów i instytucji państwowych, biur wszystkich partii politycznych a także wielu podmiotów prasowych.

Informacja została przekazana funkcjonariuszom Zarządu w Katowicach CBZC, którzy w ramach czynności operacyjnych ustalili, że nadawcą wiadomości jest 43-letni mieszkaniec Gliwic. Mężczyzna został zatrzymany w tym samym dniu w czasie 5 godzin od otrzymania zgłoszenia. Podczas przeszukania zabezpieczono komputer z którego została wysłana wiadomość, jak również samą wiadomość na skrzynce poczty elektronicznej. Oprócz tego zatrzymano trzy telefony komórkowe, 20 kart SIM, 3 cyfrowe nośniki pamięci oraz dwa dyski zewnętrzne.

Podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie zostały przedstawione mu zarzuty karne zawiadomienia o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w znacznych rozmiarach, o ataku dronami z materiałami wybuchowymi oraz o bombowym ataku lotniczym, wiedząc, że ono nie istnieje, tj. o czyn a art. 224a kk.

Następnie mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Gliwicach, gdzie został wobec niego zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za wywołanie fałszywych alarmów grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.