Wyłudzone środki z oszustw internetowych lokowali w kryptowaluty – kolejna realizacja policjantów CBZC Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Poznaniu zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i pranie pieniędzy. To kolejna realizacja policjantów w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. 2 mężczyzn i 2 kobiety usłyszeli zarzuty karne licznych oszustw internetowych gdzie wyłudzone środki lokowane były w kryptowaluty. Łączna suma wyłudzonych środków na szkodę ok. 2 tys. osób sięga niemal 3,5 mln zł. Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 56 osób a wobec 16 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W wyniku ostatniej realizacji przeprowadzonej na początku grudnia, zatrzymano łącznie 4 osoby (2 mężczyzn i 2 kobiety) w wieku od 27 do 30 lat, którym przedstawiono zarzuty polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwach i praniu pieniędzy. Wobec dwóch mężczyzn prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, do którego przychylił się sąd.

Była to kolejna realizacja w tej sprawie, dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 56 osób a wobec 16 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Policjanci zabezpieczyli gotówkę i kryptowaluty w kwocie łącznej ponad 120 tys. zł. Jak wynika z obecnie zebranego materiału dowodowego grupa dopuściła się przestępstw na szkodę ok. 2 tys. osób powodując straty o łącznej wartości niemal 3,5 mln. zł.

Wcześniejsze komunikaty w tej sprawie publikowaliśmy w lipcu i wrześniu b.r.

