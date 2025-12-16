Rozbita międzynarodowa grupa przestępcza zajmująca się praniem pieniędzy z oszustw internetowych Data publikacji 16.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, prowadzą śledztwo dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw dokonywanych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, wykorzystywaniem fałszywych dokumentów tożsamości do otwierania rachunków bankowych w Polsce. Sprawa ma charakter wielowątkowy i obejmuje działania przestępców operujących w kilku krajach Unii Europejskiej.

Śledztwo realizowane jest w ramach międzynarodowego zespołu śledczego działającego pod auspicjami Eurojust we współpracy z organami ścigania z Hiszpanii, Czech i Węgier. Dzięki ścisłej wymianie informacji i koordynacji działań udało się ustalić strukturę grupy, kanały przepływu środków finansowych oraz mechanizmy wykorzystywania fałszywych dokumentów.

Już w początkowej fazie działań zatrzymano dwoje obywateli Rumunii, zabezpieczając ponad 40 podrobionych dokumentów tożsamości oraz samochód BMW X5. Następnie śledczy dotarli do kolejnych osób z Polski, Czech i Węgier, które na terenie naszego kraju zakładały konta bankowe i przekazywały je członkom grupy. Przez te rachunki transferowano środki, które później wypłacano m.in. w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Holandii.

Szczególne znaczenie miały działania prowadzone na terenie Czech, gdzie – przy bezpośrednim udziale funkcjonariuszy Zarządu w Krakowie CBZC oraz czeskiej policji – zatrzymano trzech obywateli Republiki Czeskiej. Wobec jednego z nich sąd natychmiast zastosował trzymiesięczny areszt. Realizacje przeprowadzono również na Węgrzech, gdzie kolejny podejrzany został aresztowany.

5 grudnia 2025 roku funkcjonariusze CBZC zatrzymali w województwie śląskim pięciu obywateli Rumunii, którzy wykorzystując sfałszowaną dokumentację uzyskali numery PESEL potrzebne do otwierania kolejnych rachunków bankowych. Wszyscy usłyszeli zarzuty,

a 7 grudnia sąd zastosował wobec nich izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Łącznie zarzuty przedstawiono 12 osobom a wobec 10 zastosowano izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Skala zatrzymań i liczba zaangażowanych państw podkreślają międzynarodowy i wyjątkowo złożony charakter sprawy.

Dotychczas ustalono, że grupa przestępcza „wyprała” w Polsce około 2,23 miliona euro oraz 717 tysięcy złotych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a w najbliższym czasie planowane są kolejne realizacje w kraju i poza jego granicami.