Milionowy narkobiznes w sieci rozbity przez CBZC Data publikacji 29.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, prowadzą od czerwca br. śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci leków. W ramach ośmiu realizacji przeprowadzonych w październiku oraz na początku grudnia zatrzymano łącznie 16 osób, w tym 4 osoby pełniące kierownicze role w strukturze grupy. Wobec 12 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Członkowie grupy działali na terenie wielu województw, wykorzystując darknet, portale ogłoszeniowe oraz szyfrowane komunikatory. Do dystrybucji nielegalnych środków używano firm kurierskich, którymi przesyłano zarówno narkotyczne leki, jak i gotówkę, omijając system bankowy i procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Komunikacja odbywała się przy użyciu telefonów oraz kart SIM rejestrowanych na tzw. „słupy”.

W trakcie działań zabezpieczono ponad 150 tysięcy sztuk tabletek i ampułek, w tym leki zawierające fentanyl, morfinę, oksykodon oraz alprazolam, a także środki anaboliczne i dopingujące. Wśród zabezpieczonych substancji znalazło się również ponad 2 kg mefedronu oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji bez wymaganego zezwolenia.

W sprawie ustalono szereg szczególnie istotnych wątków. Wśród zatrzymanych znajduje się małżeństwo z woj. wielkopolskiego, które wprowadziło do obrotu m.in. ponad 660 opakowań fentanylu, blisko 2200 opakowań oksykodonu oraz ponad 600 opakowań morfiny. Zatrzymano także lekarza z woj. lubelskiego, który w zamian za korzyści majątkowe wystawił ponad 1500 fikcyjnych recept, fałszując dokumentację medyczną. Wśród podejrzanych są również osoby prowadzące legalne działalności gospodarcze oraz duchowny z woj. mazowieckiego. Jednemu z podejrzanych zarzucono wywóz leków zawierających oksykodon na teren Holandii.

Istotnym elementem śledztwa było również zatrzymanie małżeństwa z woj. lubelskiego, które przez ponad 5 lat miało rozesłać ponad 11 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne środki farmaceutyczne. W wynajmowanych przez nich pomieszczeniach magazynowych zabezpieczono ogromne ilości leków pochodzących z kraju, jak i spoza Unii Europejskiej, a także 26 paczek przygotowanych do wysyłki.

Na początku grudnia br. zatrzymano również 45-letniego mieszkańca woj. wielkopolskiego, któremu zarzucono m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, obrót znacznymi ilościami środków odurzających oraz pranie pieniędzy.

Na poczet przyszłych kar i przepadku mienia zabezpieczono gotówkę, biżuterię, luksusowe zegarki, 4 samochody klasy premium oraz 3 nieruchomości o łącznej wartości ponad 2,2 mln zł. Prokuratura zablokowała także rachunki bankowe, na których zabezpieczono blisko 500 tys. zł. Analiza finansowa wykazała, że obrót na kontach wykorzystywanych przez podejrzanych sięgał kilku milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze CBZC nie wykluczają kolejnych zatrzymań.