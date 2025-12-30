Podejrzany o oszustwa nigeryjskie i BEC w rękach policjantów CBZC Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali obywatela jednego z państw afrykańskich, podejrzanego o pranie pieniędzy oraz fałszerstwa materialne w ramach grupy dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz przestępstw BEC - Business Email Compromise. Mężczyzna podając się m. in. za pracownika platformy wiertniczej tworzył emocjonalne relacje z pokrzywdzonymi nakłaniając ich do przelewania pieniędzy jako pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany, sprawa jest rozwojowa.

Policji z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w ramach prowadzonych działań operacyjnych, obcokrajowca, obywatela jednego z państw afrykańskich, podejrzanego o pranie pieniędzy oraz fałszerstwa materialne w ramach grupy dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz przestępstw BEC - Business Email Compromise.

Podejrzany na ternie Polski uruchamiał w wielu popularnych bankach rachunki bankowe, które następnie wykorzystywane były do przyjmowania środków pochodzących z dokonanych oszustw. W ramach przestępczego procederu, który trwał od 2022 roku posłużył się ponad 30 fałszywymi tożsamościami. Jedną z metod działania sprawców tej grupy było nawiązywanie kontaktu z ofiarami poprzez portale społecznościowe. Sprawcy podawali się za pracowników platformy wiertniczej, zagranicznych piosenkarzy czy pilota linii lotniczych, a następnie poprzez wykorzystywanie manipulacji oraz technik socjotechnicznych tworzyli emocjonalną relację z osobą pokrzywdzoną nakłaniając ją do pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

Kolejnym sposobem pozyskania pieniędzy było stosowanie metody Business Email Compromise (BEC). Metoda ta oparta jest na cyberatakach polegających na przechwytywaniu korespondencji e-mailowej pomiędzy kontrahentami. Ataki te kierowana były w stosunku do firm znajdujących się na terenie Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podczas czynności zabezpieczono materiał dowodowy w postaci urządzeń elektronicznych, dokumentacji bankowej oraz sfałszowanych dokumentów tożsamości kilku krajów oraz praw jazdy kilku krajów.

Podejrzanemu przedstawiono łącznie 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy oraz fałszerstwa materialnego tj. art. 299 § 1 w zw. z art. 299 § 5 kk w zb. z art. 270 § 1 kk. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie, na podstawie materiałów przekazanych przez funkcjonariuszy Zarządu w Lublinie CBZC.

Łączna kwota strat na ten moment wynosi blisko 1 000 000 złotych. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli mienie o łącznej wartości blisko 300 tys. zł. W chwili obecnej prowadzone są intensywne czynności zmierzające do zatrzymania innych członków grupy przestępczej, a samo śledztwo ma charakter rozwojowy.

Za czyn zarzucany podejrzanemu grozi nawet kara 10 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany jest tymczasowo aresztowany.