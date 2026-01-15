Współpraca CBZC i Centralnej Inspekcji Kryminalnej w Oldenburgu (Niemcy) przeciwko grupie handlującej narkotykami w sieci Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBZC w ramach międzynarodowej wymiany informacji z funkcjonariuszami Centralnej Inspekcji Kryminalnej w Oldenburgu (Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg) wspólnie ze stroną niemiecką dokonali zatrzymania członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych oraz leków za pośrednictwem przesyłek pocztowych.

Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej od co najmniej lutego 2023 roku, na różnych stronach internetowych w tym w tzw. darknecie dokonywali nielegalnego handlu narkotykami takimi jak kokaina, amfetamina, MDMA, ketamina i LSD, które wysyłali do klientów na teren krajów europejskich, w tym również do Polski.

Opisywana grupa przestępcza liczyła jedenastu członków. Jednym z członków przedmiotowej grupy był obywatel Polski, zamieszkujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W strukturach tej grupy, mężczyzna pełnił fundamentalną rolę i odpowiadał między innymi za zarządzanie serwerami oraz administrowanie stroną internetową i grupą na komunikatorze. To osoba posiadająca wykształcenie informatyczne oraz idącą za tym zaawansowaną wiedzę techniczną. Nabyte przez lata doświadczenie informatyczne pozwalało mu na stosowanie zaawansowanych technik anonimizacji w sieci Internet, co dodatkowo utrudniało jego zidentyfikowanie.

Zatrzymanie na terenie Polski było dokonane przy wsparciu funkcjonariuszy SPKP w Bydgoszczy i było ściśle koordynowane z zatrzymaniami innych osób na terenie Republiki Federalnej Niemiec. W zatrzymaniu oraz dalszych czynnościach procesowych brali udział także przedstawiciele Policji niemieckiej w charakterze obserwatorów.

Zatrzymania dokonano na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez stronę niemiecką tj. Sąd Rejonowy w Koblencji, a potwierdzonym przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy.

Policjanci CBZC przeprowadzili przeszukanie, w wyniku którego zabezpieczono sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, na którym znajdowały się dowody wysoce uprawdopodobniające opisywaną rolę obywatela Polski w ww. grupie. Decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 60 dni i w tym czasie zostanie wydany stronie niemieckiej.

Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie co najmniej 951 czynów związanych z obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz nielegalnymi lekami za co w Republice Federalnej Niemiec grozi mu do 15 lat więzienia.

Pod tym linkiem przeczytasz oryginalny komunikat policji niemieckiej.