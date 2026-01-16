Nowa przestrzeń rozmów o cyberświecie. Usiądź i posłuchaj. Warto!
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uruchomiło swój kanał na „Spotify”! To nowy projekt poświęcony szeroko rozumianej tematyce cyberbezpieczeństwa.
To wyjątkowa inicjatywa, ponieważ rozmowy prowadzone są przez czynnych policjantów –profilaktyków z Zarządów CBZC w całej Polsce, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości i analizą zagrożeń w sieci. W ramach kanału zapraszamy różnorodnych gości – ekspertów, praktyków, przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych, a także osoby ze świata mediów i przestrzeni cyfrowej, które realnie kształtują opinię publiczną i trendy w Internecie.
Tematyka rozmów obejmuje pełne spektrum zagadnień związanych z cyberprzestrzenią – od hejtu i mowy nienawiści w sieci, przez oszustwa internetowe, dezinformację i zagrożenia dla dzieci i młodzieży, aż po kwestie techniczne, takie jak ochrona danych, bezpieczeństwo cyfrowe, kryptowaluty czy nowe technologie wykorzystywane przez przestępców i służby.
Każdy z poruszanych problemów będzie analizowany „na czynniki pierwsze” w oparciu o doświadczenie policjantów CBZC oraz wiedzę zaproszonych gości. Celem projektu jest nie tylko rozmowa, ale przede wszystkim rzetelna edukacja i dostarczanie praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym.
Kanał Spotify to platforma edukacyjno-informacyjna, z której można realnie czerpać wiedzę, poszerzać świadomość zagrożeń i lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania współczesnego świata cyfrowego. Podcasty i rozmowy są skierowane do WSZYSTKICH, niezależnie od wieku, czy poziomu zaawansowania technologicznego.
Zainteresowani pracą w CBZC będą mogli również posłuchać podcasty i naszej pracy.
Serdecznie zapraszamy do słuchania, obserwowania i współtworzenia
tej przestrzeni rozmów o cyberbezpieczeństwie.
Bądź na bieżąco - posłuchaj o tym, co słychać w cyberświecie!
Usiądź wygodnie i posłuchaj POSŁUCHAJ.