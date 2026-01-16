Nowa przestrzeń rozmów o cyberświecie. Usiądź i posłuchaj. Warto! Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uruchomiło swój kanał na „Spotify”! To nowy projekt poświęcony szeroko rozumianej tematyce cyberbezpieczeństwa.

To wyjątkowa inicjatywa, ponieważ rozmowy prowadzone są przez czynnych policjantów –profilaktyków z Zarządów CBZC w całej Polsce, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości i analizą zagrożeń w sieci. W ramach kanału zapraszamy różnorodnych gości – ekspertów, praktyków, przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych, a także osoby ze świata mediów i przestrzeni cyfrowej, które realnie kształtują opinię publiczną i trendy w Internecie.

Tematyka rozmów obejmuje pełne spektrum zagadnień związanych z cyberprzestrzenią – od hejtu i mowy nienawiści w sieci, przez oszustwa internetowe, dezinformację i zagrożenia dla dzieci i młodzieży, aż po kwestie techniczne, takie jak ochrona danych, bezpieczeństwo cyfrowe, kryptowaluty czy nowe technologie wykorzystywane przez przestępców i służby.

Każdy z poruszanych problemów będzie analizowany „na czynniki pierwsze” w oparciu o doświadczenie policjantów CBZC oraz wiedzę zaproszonych gości. Celem projektu jest nie tylko rozmowa, ale przede wszystkim rzetelna edukacja i dostarczanie praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym.

Kanał Spotify to platforma edukacyjno-informacyjna, z której można realnie czerpać wiedzę, poszerzać świadomość zagrożeń i lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania współczesnego świata cyfrowego. Podcasty i rozmowy są skierowane do WSZYSTKICH, niezależnie od wieku, czy poziomu zaawansowania technologicznego.

Zainteresowani pracą w CBZC będą mogli również posłuchać podcasty i naszej pracy.

Serdecznie zapraszamy do słuchania, obserwowania i współtworzenia

tej przestrzeni rozmów o cyberbezpieczeństwie.

Bądź na bieżąco - posłuchaj o tym, co słychać w cyberświecie!

Usiądź wygodnie i posłuchaj POSŁUCHAJ.