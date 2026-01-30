Cyberoszust podszywał się pod komorników. CBZC rozbiło proceder fałszywych licytacji Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zorganizowanie szeroko zakrojonego procederu cyberprzestępczego, polegającego na przejęciu dostępu do systemu informatycznego Krajowej Rady Komorniczej oraz organizowaniu fałszywych licytacji komorniczych. Łącznie straty przekroczyły 160 tysięcy złotych.

Sprawa dotyczy zdarzeń z października 2022 r., kiedy to podejrzany, działając wspólnie z innymi osobami, uzyskał nieuprawniony dostęp do systemu „KomornikID”, wykorzystując ataki phishingowe i specjalistyczne oprogramowanie, co doprowadziło do zakłócenia pracy systemu.

Według ustaleń śledczych mężczyzna, podszywając się pod komorników sądowych, publikował fałszywe licytacje na portalu licytacyjnym i wprowadzał w błąd osoby zainteresowane zakupem mienia. Pokrzywdzeni, przekonani o autentyczności ofert, wpłacali wadia, tracąc w ten sposób swoje oszczędności. Łącznie straty przekroczyły 160 tysięcy złotych.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje również, że podejrzany podejmował działania mające na celu ukrycie pochodzenia pieniędzy, m.in. poprzez liczne przelewy bankowe, wypłaty gotówki oraz zamianę środków na kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe. Dodatkowo odpowie za bezprawne przetwarzanie danych osobowych, które były wykorzystywane do realizacji przestępczego procederu.

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w proceder oraz pełnej skali wyrządzonych strat.