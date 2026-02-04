CBZC rozbiło zorganizowaną grupę wyłudzającą pieniądze od użytkowników portalu Facebook Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem środków pieniężnych od użytkowników portalu społecznościowego Facebook przy wykorzystaniu kodów BLIK. 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od stycznia 2023 r. do listopada 2025 r. sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, przejmowali konta użytkowników serwisu Facebook, przełamując lub obchodząc stosowane zabezpieczenia. Następnie, podszywając się pod właścicieli przejętych profili, kontaktowali się z ich znajomymi i prosili o pomoc finansową, tłumacząc to rzekomą blokadą konta bankowego. Do tej pory ustalono, że sprawcy byli w posiadaniu danych dostępowych do ponad 1500 nielegalnie przejętych kont facebookowych.

Nieświadomi oszustwa pokrzywdzeni realizowali płatności, dokonując zakupów kart podarunkowych lub towarów w sklepach internetowych. Uzyskane w ten sposób bony oraz towary były następnie spieniężane za pośrednictwem serwisów funkcjonujących w darknecie.

Środki pochodzące z przestępstw sprawcy zamieniali na kryptowaluty, które lokowali na giełdach oraz w fizycznych portfelach kryptowalutowych. Część pieniędzy przeznaczali na dalszą działalność przestępczą. Do tej pory ustalono ponad 750 pokrzywdzonych, a łączna kwota strat wynosi co najmniej 340 tys. zł. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje jednak, że liczba ofiar może przekroczyć tysiąc.

W wyniku skoordynowanych działań funkcjonariuszy CBZC zatrzymano 9 osób obywateli Polski w wieku 18-27 lat, którzy działali na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Podczas przeszukań mieszkań i pojazdów należących do zatrzymanych zabezpieczono sprzęt elektroniczny, w tym telefony, komputery, nośniki danych, a także mienie pochodzące z przestępstw.

W toku prowadzonych czynności łącznie zabezpieczono mienie o wartości co najmniej 4 mln zł, w tym ponad 3 mln. zł zgromadzone w kryptowalutach oraz luksusowe zegarki znanych i renomowanych marek.

Decyzją sądu wobec wszystkich 9 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy – funkcjonariusze CBZC nie wykluczają kolejnych zatrzymań.