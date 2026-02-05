26 zarzutów karnych - cyberprzestępcy zamieszczali fałszywe ogłoszenia na popularnej platformie handlowej

Data publikacji 05.02.2026 Powrót Drukuj

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 12 osób podejrzanych o oszustwa przy sprzedaży różnych towarów w sieci, przy wykorzystywaniu specjalnie utworzonych do tego celu sklepów internetowych. Podejrzani usłyszeli łącznie 26 zarzutów karnych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy.