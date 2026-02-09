Zarzuty w sprawie wycieku danych klientów sklepu Morele.net Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prowadzą postępowanie dotyczące przełamania zabezpieczeń teleinformatycznych i pozyskania bazy danych klientów sklepu internetowego Morele.net. które miało miejsce w 2018 roku. Pomimo, iż pierwotnie postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy, sprawa cały czas pozostawała w obszarze zainteresowania organów ścigania.

W toku intensywnych czynności analitycznych prowadzonych przez CBZC, przy współpracy z pokrzywdzonym zidentyfikowano wektor ataku, ustalono przebieg zdarzenia oraz – na podstawie pozostawionych przez sprawcę śladów – ustalono jego personalia. Działania te umożliwiły wytypowanie i identyfikację osoby odpowiedzialnej za popełnienie przestępstwa.

W dniu 30 stycznia 2026 roku prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił zarzuty z art. 267 § 1 i § 4 Kodeksu karnego 29-letniemu obywatelowi Polski. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu oraz złożył obszerne wyjaśnienia.

Zakres ujawnionych informacji obejmował m.in. imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania oraz zaszyfrowane hasła do kont użytkowników. Dane dotyczące płatności nie były objęte incydentem.

Po wykryciu naruszenia podjęto działania zabezpieczające, a klienci sklepu zostali poinformowani o zdarzeniu. Sprawa była szeroko komentowana jako przykład zagrożeń związanych z cyberprzestępczością w sektorze handlu elektronicznego.