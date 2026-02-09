Cyberpolicjanci rozbili grupę przestępczą handlującą narkotykami w sieci Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 14 osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 15 kg marihuany, 5 kg mefedronu oraz inne narkotyki. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych.

Policjanci Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą pod nadzorem 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej dystrybuującej za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów środków odurzających w postaci haszyszu, marihuany, kokainy, amfetaminy oraz mefedronu, a także czerpanie z tego procederu korzyści majątkowych.

W ramach śledztwa, na początku lutego funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy udziale policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komend Powiatowych Policji w Nisku i Leżajsku, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz przewodników z psami służbowymi do ujawniania substancji narkotycznych Służby Celnej w Przemyślu i Zakładu Karnego w Rzeszowie, przeprowadzili skoordynowaną operację dzięki której zatrzymano 14 podejrzanych oraz przeszukano zajmowane przez nich lokali mieszkalnych, pojazdów oraz innych miejsc mogących mieć związek z popełnianymi przestępstwami.

W efekcie podjętych działań zabezpieczono środki odurzające, dwie jednostki broni oraz pieniądze. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 15 kg marihuany, 5 kg mefedronu a także kokainę, grzybki halucynogenne, tabletki LSD, e-papierosy z zawartością THC. Zatrzymanych 13 mężczyzn w wieku od 23 do 37 lat, doprowadzono do 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu zastosowano środek zapobiegawczy wobec 12 podejrzanych. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy. Śledztwo ma charakter rozwojowy.